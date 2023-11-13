По сусідству з боксером Усиком: у селищі під Києвом продають маєток за 15 мільйонів доларів (фото)

У селищі Ворзель під Києвом виставлений на продаж маєток за 15 мільйонів доларів (562,5 млн гривень). Двоповерховий будинок розташований на трьох гектарах землі серед сосен.

Оголошення розміщене на одному з сайтів для продажу нерухомості.

Зазначимо, що мінімальна зарплата в Україні становить 6 700 гривень. Тобто для того, щоб заробити на такий маєток, маючи такий заробіток і відкладаючи всі гроші, знадобилося б близько 83 955 років.

Загальна площа будинку 2,5 тисячі квадратних метрів. Окрім житлового будинку, на території розташовані господарські будівлі та будинки для охорони.

Будинок у Ворзелі / dom.ria.com

Будинок у Ворзелі / dom.ria.com

Автор оголошення пише, що кожна будівля виконана в оригінальному стилі, а для внутрішнього оздоблення використовували лише натуральні матеріали.

У будинку є десять кімнат. Судячи з фото, місця тут вистачить для кількох сімей. Окрім спалень та санвузлів, у будинку є кабінети, дитяча кімната, більярдна, кінотеатр, лазня, кімната для персоналу та погреб для вина.

Будинок у Ворзелі / dom.ria.com

Будинок у Ворзелі / dom.ria.com

Будинок у Ворзелі / dom.ria.com

Будинок обладнаний меблями та технікою. На території є басейн і виконано ландшафтний дизайн.

Зазначимо, що серед відомих людей у селищі Ворзель разом із сім'єю проживає український боксер Олександр Усик, який стане сусідом майбутніх власників маєтку за 15 млн доларів.

Будинок у Ворзелі / dom.ria.com

Будинок у Ворзелі / dom.ria.com

Будинок у Ворзелі / dom.ria.com

Нагадаємо, на Київщині староста Ворзеля оскандалився заявою: росіян назвав "старшими братами", а війну — "складнощами"

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