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"По суті це - крилата ракета": експерт припустив, що у ЗСУ є зброя, яка летить на 1000 кілометрів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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"По суті це - крилата ракета": експерт припустив, що у ЗСУ є зброя, яка летить на 1000 кілометрів

Фото: Defence express

Експерт зауважив, що уламки Ту-141 публікували окупанти на території Росії.

ЗСУ ймовірно зробили із старого радянського безпілотника Ту-141 "Стриж" крилату ракету, яка здатна долітати до Росії та влаштовувати там "бавовну". 

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів головний редактор військового порталу Defence Express Олег Катков.

"Україна уже завдає удари по стратегічних об'єктах у Росії  - це військові аеродроми, де базується стратегічна авіація РФ, склади з зброєю, командні пункти. Судячи з тих уламків, які публікують окупанти, то один із "генераторів бавовни" був збитий під Калугою. Йдеться про Ту-141 "Стриж". Це раніше був радянський розвідувальний безпілотник, він дуже архаїчний, там використовувалась звичайна плівка. Його методика була така: він запускається, летить на певній висоті, робить знімки поверхні на плівку, летить назад, сідає на парашуті і тоді плівку проявляють. Така була оперативність його", - пояснив Катков. 

Головний редактор військового порталу Defence Express вважає, що саме з ці безпілотники ЗСУ могли модифікувати, перетворивши на крилаті ракети. 

"А тому найкраще - це зробити з нього крилату ракету. Він має високу швидкість та дальність до тисячі кілометрів. У нього є резерви для встановлення боєкомплекту - якщо забрати парашут та стару камеру, він може нести боєприпас вагою 100 кг. У підсумку - це крилата ракета, але це стара розробка, якою поки можна користуватись", - пояснив експерт. 

Нагадаємо, у неділю, 12 лютого, відбувся пуск першого дрону-камікадзе українського виробництва.

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Дата публікації
Перегляди
1262
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