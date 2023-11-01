По три операції за зміну: як у Дніпрі рятують поранених воїнів та що кажуть медики і захисники України

У Дніпрі рятують поранених воїнів ЗСУ.
У лікарнях Дніпра рятують поранених захисників України. Сюди привозять воїнів зі сходу та півдня з мінно-вибуховими та кульовими пораненнями. Після того, як медикам вдається стабілізувати стан військових їх відправляють до інших областей на реабілітацію.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.
23-річного Олексія доправили до Дніпра після поранення на Запорізькому напрямку. Медикам вдалось дістати з тіла хлопця великі уламки та зараз обробляють рани.
Олексій згадує, що ворог поцілив по бронемашині протитанковою ракетою. Він допомагав пораненим та витягав загиблих побратимів, одразу й не зрозумів, що й сам неабияк постраждав.
Військовий визнає: ситуація на передовій складна, та бійці тримаються. Окрім власного одужання, він має найзаповітнішу мрію.
"Завершення війни, тихого і спокійного життя", - каже Олексій.
Поранених захисників до шпиталю в Дніпрі доправляють постійно. Хірург каже: в нього чи не кожної зміни по три операції. Медики роблять усе, аби бійці вижили.
"Ми не можемо прогнозувати щось. Буває, поступають бійці з маленькими дефектами на шкірі, але осколок проходить і він уражає і кістку, і нерви, і судини, тому в цьому складність", - каже хірург.
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Нагадаємо, звільнений з полону парамедик розповів про звірства росіян.
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