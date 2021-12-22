Побачення із сумним завершенням: молодики підсипали дівчатам психотропні речовини у вино

Напій випила одна дівчина.

Побачення із сумним завершення: двоє дівчат пішли на зустріч із двома хлопцями. Втім, закінчилося все сумно. Дівчина стверджує, що їм підсипали в алкоголь психотропні речовини. Але за іронією долі - нібито, випила лише одна з них.

Детальніше про історію побачення - у сюжеті Сніданку з 1+1.

На відео видно, як чоловік приносить напої й обережно віддає їх дівчатам. Одна відмовляється, але, очевидно, молодий чоловік наполягає. Це було побачення на чотирьох.

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Леся пригадує, що того вечора все було чудово: приємна компанія, гарний ресторан, смачна їжа і вино. У першому закладі посиділи близько двох годин, а потім хлопці запропонували ще заїхати до бару, каже дівчина. У неї викликало підозру, що чоловік вирішує, хто з якої склянки буде пити. Тому вже там Леся відмовилась від випивки, але випила її подруга.

Підсипали психотропні речовини: як готуватися до побачень із малознайомими людьми

Реакція на декілька бокалів вина була незвичною, згадує дівчина: "Вона говорить мені такі фрази... Це не може бути від вина. Каже, що їй щось підсипали, але це бути від вина, пече в роті. Вона відчиняє кожного разу вікно і каже: "Я не розумію: мене або нудить, або я не можу вдихнути". Ми риїхали додому вона просто посеред коридору знімає з себе одяг. Починає плакати, агресувати, у неї психоз починається. Це такий метод насилля сексуального насилля він хотів отримати інтимні послуги не використовуючи фізичної сили".

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З подругою зараз усе добре, але спілкуватися на камеру вона відмовилась. Сказала, що хоче забути цю історію. Також "Сніданок" захотів почути позицію цього хлопця з побачення: "Думаю, шо це дурня". Втім, потім він почав погрожувати судом: "Може бути цивільний позов і до неї, і до вас, і до вашого телеканалу. Приниження честі і гідності, розповсюдження особистої інформації. Ну, і там стільки всього можна приклеїти".

На відео з камери спостереження, яке нам надала Леся видно, що чоловік віддає конкретні склянки дівчатам. Утім, пояснювати це він відмовився.

Якщо ж ви на побаченні з малознайомою людиною відчуваєте, що вам різко стає погано, то інформуйте друзів і викликайте швидку, радить адвокат Богдан Кушнір: "До лікарні можна викликати пліцію і написати заяву, що вас намагалися чи отруїти, чи щось вам підсипати. Можливо, це була навіть спроба згвалтування".



Леся написала заяву до поліції. Вона має адвоката та через слідчий запит очікує відео з усіх камер від закладу, у якому, ймовірно, трапилася ця ситуація.