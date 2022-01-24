Побачив дівчинку та зняв штани: на Полтавщині охоронець ферми показав дитині статевий орган

Чоловіка внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітньої особи.

У Полтавській області покарали охоронця ферми, який показав неповнолітній дівчинці свій статевий орган. Чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін іспитовим.

Про це йдеться у вироку Козельщинського районного суду Полтавської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, у с. Приліпка Кременчуцького району Полтавської області 26 грудня 2021 року охоронець ферми, побачивши неповнолітню дівчинку, зняв штани та почав демонструвати їй свій статевий орган. Він попросив дитину, щоб вона підійшла ближче. Слідство встановило, що збоченець знав про те, що дівчинці ще не виповнилось 16 років, проте це його не зупинило.

На суді підозрюваний уклав угоду про примирення із потерпілою.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 156 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на один рік іспитового.

Також чоловіка внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітньої особи.

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