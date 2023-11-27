“Побачив, що всі живі – і просто впав”: військовий описав, що таке контузія

Дмитро Бублик пояснив, що відчуває людина під час контузії.

Контузія – це дуже сильний біль, це надзвичайно сильний головний біль, втрата свідомості.

Про це Герой України зі Львова, майстер-сержант мотопіхотного батальйону 24-ї ОМБр імені короля Данила Дмитро Бублик розповів в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Він каже, що навіть не може порахувати, скільки контузій отримав під час війни.

“Контузій, їх було дуже багато. Я не знаю скільки. Вже коли ми вийшли з Попасної, нас вивезли, нас ще супроводжували "Гради", фосфор, ствольна артилерія. Ми виїхали до населеного пункта Бахмутське. Я вийшов із машини, побачив, що всі люди живі – і я просто впав, знепритомнів. Прийшли медики наступного дня, подивилися на мене. То начальник медпункту мене трошки відкапав, потім завезли мене до госпіталя. Але я відмовився від продовження лікування”, – розповів військовий.

За словами Дмитра Бублика, він не може точно пояснити, що відчував під час контузії, через адреналін. Вона може проходити з часом – залежно від стану й ускладнень.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Найвідвертіше інтерв’ю з Дмитром Бубликом: про реальні втрати, заради чого росіяни йдуть вбивати!

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