Побачив жінку і вирішив розстріляти: що відомо про "містичне вбивство" у Запоріжжі

Стали відомі попередні версії жахливого розстрілу жінки в сквері спального району Запоріжжя. За даними правоохоронців, не виключається, що стрілок (йому на вигляд біля 50 років) позбавив життя раптову перехожу, з якою навіть не був знайомий. Як відомо, після вбивства жінки, чоловік вистрелив у себе.

"Відпрацьовуються декілька версій. Перша – чоловік, який вбив місцеву мешканку, не був з нею знайомий. Правоохоронці показали фотографію стрілка рідним загиблої. Ті повідомили, що обличчя чоловіка їм не знайоме. Звідси можно припустити, що вбивство могло бути спонтанним. Тобто йшов, побачив жінку, вирішив вбити. Майже містика. Інша версія – вбивство сталось через конфлікт між знайомими, але за якихось обставин рідні жінки не знали про їхній зв’язок", - повідомили ТСН.ua джерела в правоохоронних органах.

До цього правоохоронці додали, що жінку було вбито зі стартового пістолета.

Офіційно в поліції кажуть, що встановлюють особу чоловіка.

"Про жінку відомо, що вона місцева. Особа чоловіка встановлюється як і те, через що сталось вбивство", - повідомили ТСН.ua у відділі комунікацій ГУНП в Запорізькій області.

Як стало відомо, після розстрілу жінки чоловік не став тікати – він сів на лавку. Після того, одна з очевидиць трагедії викликала поліцію, а чоловік застрелився.

Розстріл в сквері: що відомо

Про вбивство жінки поліція Запорізької області повідомила вранці в неділю.

Коли на місце виклику прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Але, побачивши правоохоронців, покінчив життя самогубством, вистріливши в себе.

Згодом стало відомо, що постраждалу намагалися реанімувати медики, але вона померла в авто швидкої допомоги.



Своєю чергою, містяни в соцмережах дивуються тому, що в прифронтовому місті, де на вулицях зазвичай багато правоохоронців, трапився такий розстріл.

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