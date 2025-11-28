Побачила в телемарафоні і написала: в Києві зіграли весілля українка та італієць-доброволець

Наталія та Юрі / © ТСН

Вона випадково побачила його в марафоні «Єдиних новин», написала і знайшла кохання: у столиці весілля зіграли українка Наталка та італієць Юрі. Чоловік приїхав до України служити добровольцем три роки тому. За цей час уже вивчив мову, відшукав друзів і, звісно, кохання.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Гущик.

«Коли робила каву, я боковим зором побачила неймовірно гарного чоловіка, просто я була зачарована абсолютно, і в мене ніколи такого не було. Я підійшла до телевізора, і вистигла кава — не могла відвести очі від екрана. Я включила звук і побачила, що це італієць. Перша моя думка — я хотіла його запитати, що такий гарний, дорослий чоловік-італієць робить на війні в Україні», — каже жінка.

Юрі приїхав з Італії три роки тому. Воював у «Карпатській „Січі“, Інтернаціональному легіоні та Тернопільському батальйоні. У вересні підписав свій п’ятий контракт з ЗСУ.

Про досвід добровольця в Україні став розповідати в соцмережах. Спершу італійською, а згодом усе частіше — українською. Так військового запросили на телемарафон.

Серед усіх повідомлень у соцмережі Юрі звернув увагу саме на це, бо Наталя ще й залишила номер телефону та додала: якщо треба буде допомога — звертайся.

«Вона дуже допомагала мені. Як волонтерка. А згодом ми стали говорити ще довше й більше про все на світі. Я розповів їй про свої хвилювання і проблеми, і вона допомогла мені», — згадує Юрі Превіталі.

Минув рік листувань до першого відеодзвінка цієї весни. Ведуча 1+1 Катерина Нестеренко зізнається, спочатку навіть не здогадувалася, чому саме її запросили на весілля. Вона товаришувала з Юрі, спілкувалися переважно на військові теми й особисте життя не обговорювали.

Святкували інтернаціональне весілля з українським короваєм та італійськими піснями. Юрі продовжує опановувати українську, але жартує — Наталі італійська поки не піддається.

