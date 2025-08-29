"Побачити тата" і "сходити в “Бедронку": що кажуть чоловіки 18-22 роки, які виїжджають з України

В Україні чоловікам 18-22 роки дозволили виїзд за кордон / © ТСН

В Україні офіційно дозволили чоловікам, віком 18-22 роки виїжджати за кордон.

На пункті пропуску «Шегині» чоловіки кажуть, причини для перетину кордону різні. Хтось їде до родичів, хтось — за покупками у польські маркети, а дехто просто перевіряє, чи реально працює постанова уряду.

Загалом від початку літа пасажиропотік тут зріс майже удвічі. Тож прикордонники радять подорожнім перед поїздкою стежити за їхніми оновленнями у соцмережах. Там щодня публікують інформацію про завантаженість пунктів пропуску — можна обрати той, де найменше машин. Прикордонники кажуть, що дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 роки не спричинив зростання пасажиропотоку — принаймні на пунктах пропуску Львівщини і нагадують що для перетину кордону юнакам від 18 до 22 років потрібно мати закордонний паспорт і військово обліковий документ — у паперовій чи електронній формі.

А от чому реакції на це нововведення у суспільстві неоднозначні і які ризики у цій нормі бачать військові — у сюжеті мого колеги Ігоря Бондаренка.

Що кажуть чоловіки, які їдуть за кордон

Міжнародний пункт пропуску «Шегині» — єдиний на Львівщині, де працює піший перехід. Відучора тут, як і на решті інших пунктах пропуску дозволений перетин кордону для чоловіків віком до 22 років. Микиті та Роману вже виповнилося по 22. Хлопці одними з перших тестують урядовий дозвіл.

“Просто йдемо на закупи в “Бєдронку” та й все. Я з другом приїхав, недалеко живемо, подивимося, чи все це працює, прикордонник сказав, що працює”, - каже Роман Волос.

“Одразу вирішив поїхати побачити тата, бо ми з ним з початку війни не бачилися один з одним. Зустрітися, погуляти, поговорити. Думаю мій випадок не єдиний, дуже багато хто розлучений сім’ями і давно не бачилися, думаю це чудова можливість з’єднатися”, - каже Микита Панасюк.

Чому чоловікам 18-22 роки дозволили їхати за кордон

Українці мають максимально зберігати звʼязки з Україною, пояснила прем’єрка Юлія Свириденко після ухвалення урядової постанови. Нові можливості молоді для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном — наголошують в МВС. Експерти з міграційної політики у нинішніх новаціях побачили ще й спосіб зупинити відтік за кордон випускників шкіл.

“Це якраз можливість втримати від виїзду дітей у віці 16-18 років. За них це рішення приймали батьки, то у віці до 22 років вже сама людина буде свідомо приймати рішення, або залишатися в країні або їхати за кордон”, - каже голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник.

Що кажуть військові про ініціативу уряду

Переважна кількість військових категорично проти дозволу виїжджати молоді за кордон. Колишній нардеп, а нині військовий, Юрій Береза запевняє — найефективніший солдат віком від 18 до 27 років. І вони потрібні країні, яка бореться за своє існування.

“Нам потрібна ця молодь для створення нових безпілотних систем, молодь потрібна щоб управляти новітніми комплексами. Війна змінилася, війна стала технологічною і ті діди, які на плечах витягнули 22, 23, 24 рік вони далекі від цих технологій”, - каже командир батальйонів “Дніпро-1” (2014-2024) Юрій Береза.

Яка ситуація на кордоні

Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18–22 років поки не вплинув на збільшення пасажиропотоку, запевняють у Держприкордонслужбі. Літній сезон ще триває, тому загальна кількість перетину кордону, як і раніше залишається високою. Традиційно він зростає напередодні та у вихідні дні — це приблизно 150 тисяч людей за добу, пояснюють прикордонники.

“Як вчора кількість перетинів кордону зафіксували на рівні 127 тисяч перетинів в обох напрямках, так і два дні тому показник був на рівні 127 тисяч. Чоловіки 18-22 роки вчора і сьогодні були присутні на кордоні, але вони не додали в кількості в значній мірі”, - каже Андрій Демченко, речник Держаної прикордонної служби України.

Статистику вибулих з України за віком Держприкордонслужба не веде, тому даних про кількість 18-22 річних юнаків, що виїхали за останню добу з Україну немає. Опитані нами хлопці, які виїжджали з країни обіцяли, що обов’язково повернуться.

