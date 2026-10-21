"Побачив позаду кривавий слід": енергетик шокував історією про атаку РФ на ТЕС (відео)

Поранений енергетик Олександр / © ТСН

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Енергетик Олександр працював на одній з розтрощених ТЕС Дніпра, яку ворог обстрілює майже щодня. Від роботи чоловіка відірвав сигнал тривоги, він кинувся до укриття — однак добігти не встиг. Повітря розітнув вибух, уламок від якого прошив Олександру гомілку. Вже в укритті йому наклали турнікет і відправили до лікарні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

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Енергетик розповів про поранення

Олександр уже посміхається, переповідаючи свою історію. Біль і страх минули. Того дня, згадує, не встиг сховатись в укриття, як ззаду пролунав вибух. Що тяжко поранений, усвідомив не одразу.

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Поранений енергетик Олександр: «Я взагалі не зрозумів, що я поранений. Коли обернувся, побачив, що позаду кривавий слід. Лише тоді все зрозумів. Може, від шоку, я ще довго йшов і крові втратив багато».

І робота в таких небезпечних умовах нині на постійній основі, розповідає Олександр. Вибухи та загрози ударів трапляються фактично щодня.

Поранений енергетик Олександр: «Тяжко, звичайно: тільки починаєш працювати, а тут тривога і треба йти. А працювати ж треба, ми ж енергетику країни відновлюємо».

Операція та допомога доньки-лікаря

Щойно «швидка» доправила Олександра до лікарні, його одразу взяли в операційну. Попри шалений біль, чоловік намагався говорити, аби не втратити свідомість.

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Від моменту приїзду до лікарні поруч з Олександром була донька, яка працює тут терапевтом. Хвилювалась і підтримувала.

Донька Олександра: «Я не долучалась, я стояла на приймальному відділенні, чекала його, спостерігала, як лікарі працюють. Дуже важко насправді, я не думала, що з таким стикнусь колись у своєму житті. Просто шок, тут якийсь лікарський стан відходить на задній план — я вже не лікар, я вже тут донька».

А хвилюватись було чому: якби уламок увійшов трохи глибше, кажуть медики, Олександр міг би втратити кінцівку.

Лікар: «Це великий уламок, який міг при більшій швидкості запросто зламати і кістки, та навіть зробити травматичну ампутацію кінцівки. Він зупинився відносно вчасно до магістральних судин, пошкодив м’язи і вени, які кровопостачають ці м’язи».

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Операція пройшла успішно, ногу Олександру врятували. Невдовзі його переведуть з реанімації. Попереду — відновлення та реабілітація. Однак чоловік мріє пошвидше підвестись із лікарняного ліжка, бо йому на роботу — повертати людям світло.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ОБШУКИ В ГОЛОВИ НАЦБАНКУ ПИШНОГО! Страшні руйнування в Києві! | ТСН 12:00 НОВИНИ 21 ЖОВТНЯ

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