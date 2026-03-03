Побачив свій похорон: військовий шокував зізнанням після звільнення з полону

Назар Далецький / © ТСН

Український військовий Назар Далецький, який був у полоні, проте в Україні його визнали загиблим та поховали, розповів, як він побачив власний похорон. Воїн каже, що це були дивні відчуття.

Про це він розповів в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

Військовий зазначив, що спочатку він здивувався, що рідні його поховали та не знали, що він був у полоні. Назар Далецький додав, що це було для нього шоком.

Воїн додав, що він все ж вирішив переглянути фото та відео власного похорону.

«Дивно було це бачити. Мені спочатку не хотіли це скидати, але я наполіг це зробити», — сказав Назар Далецький.

Війна в Україні: що відомо про історію Назара Далецького

Український захисник Назар Далецький потрапив до російського полону 2022 року. На початку 2026 року його обміняли. Проте виявилось, що захисника поховали ще 2023 року після помилкового тесту ДНК.

У липні 2025 року звільнений з полону український військовослужбовець повідомив родину, що бачив Назара живим. У серпні та жовтні цю інформацію підтвердили ще двоє оборонців, які перебували разом із ним у неволі.

У лютому 2026 року селі у селі Великий Дорошів на Львівщині провели ексгумацію останків людини, яку раніше ідентифікували як Назара Далецького.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НАЗАР ДАЛЕЦЬКИЙ: ДИВИВСЯ ВІДЕО З ВЛАСНОГО ПОХОРОНУ, МАМУ ВЖИВУ ДОСІ НЕ БАЧИВ! ЯК "ВОСКРЕСИТИ" СЕБЕ?