"Побила дитину до крові": нові подробиці скандалу в опікунському закладі на Київщині

Підозрювану вже затримали та помістили в ізолятор, їй загрожує до 6 років тюрми.

Стали відомі нові подробиці жахливого випадку на Київщині, де в одному з опікунських закладів Фастівського району 51-річна жінка, яка виконувала обов’язки виховательки, познущалась над 9-річною дівчиною.

Нагадаємо, як повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, в цьому закладі правохоронці виявили на тілі дівчинки декілька січених ран. Попередньо з’ясувалось, що їх нанесла жінка, яка допомагала співробітникам закладу на добровільних засадах. Тепер всі 19 дітей, вихованців цього закладу, направлені на обстеження в лікарні для повного з’ясування всіх обставин.

За даними правоохоронців, скандальна подія сталась в селі Мотовилівка.

"Жінка виконувала обов’язки вихователя, але вона була неофіційним вихователем. Маємо та перевіряємо інформацію, що постраджала ще одна дитина. Про мотиви побиття дитини є наступні дані: ця жінка задавала дитини уроки, дівчина не хотіла їх виконувати, після чого жінка наказала іншій дитині зірвати лозину, взяла цю лозину та почала бити. Била до крові. Інша дитина намагалась захистити, але і сама постраджала. Зараз всі діти знаходяться в лікарні на обстеженні. Про побиття дитини поліції стало відомо від одного з опікунів, після чого поліція негайно відреагувала", - повідомили ТСН.ua джерела в МВС.

До цього правоохоронці додають, що перевіряється інформація про те, що ця історія має певне релігійне підгрунтя.

Своєю чергою, в пресслужбі ГУНП в Київській області повідомили, що 51-річну уродженку Києва затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Міру запобіжного заходу визначить суд. Наразі за фактом катування слідчі, за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури, повідомили кривдниці про підозру. Їй загрожує до 6 років позбавлення волі.

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