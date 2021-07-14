"Побили і підкинули рибу": у Каневі стався конфлікт між рибалкою і рибоохоронним патрулем

"Побили і підкинули рибу": у Каневі стався конфлікт між рибалкою і рибоохоронним патрулем

У патрулі такими звинуваченнями шоковані.

Житель Канева Черкаської області звинуватив співробітників рибоохоронного патруля в побитті і підкиданні риби. Мовляв, його скинули просто із човна, натовкли, а згодом чоловік побачив біля себе мішок із рибою, який йому не належав. У самому рибоохоронному патрулі такими звинуваченнями шоковані і закидають чоловіку браконьєрство. Кажуть, вистежували його вже давно, а тепер упіймали на гарячому.

Деталі - у матеріалі ТСН.19:30.

Житель Канева, Володимир, розповідає: удосвіта зійшов човном на воду, перевірити снасті. Каже, що впізнав в одному із чоловіків місцевого інспектора рибоохоронного патруля, а коли отямився - побачив перед собою мішок із рибою і поліцейських.

На світлинах того ранку човен, розкладені десятки рибин, і сітки. Володимир каже: після того тиждень провів у лікарні, написав заяву на рибінспекторів до поліції та ДБР, а також знайшов свідків, які бачили, що мішок до човна притягнули із берега. Дружина Володимира впевнена: інспектори кинулися на її чоловіка навмисне, із помсти, мовляв у одного із них нещодавно згорів службовий автомобіль.

Це і є той, кого звинувачує родина рибалок - Віталій Калініченко, інспектор рибохоронного патруля. Про заяву проти нього Віталій чує лише від нас, усміхається і згадує: напередодні затримання отримали інформацію від канівчан про три човни, з яких сиплять сітки. Каже, у мішку виявили майже сотню кілограмів риби, проти рибалки порушили кримінальну справу.

На звинувачення, що рибу і сітки підкинули, інспектор відповідає:

"Я міг прийти взяти ціннішу рибу як осетр, три осетра підкинути і все, але я цим не займався. Це вперше, що їх затримали на гарячому".

У рибоохоронному патрулі розповідають: ті, хто у місті серйозно займається браконьєрством - мають чималі статки, ретельно готуються і розподіляють ролі. А нещодавно невідомі підпалили службовий автомобіль патруля, а особисте авто інспектора облили кислотою. Тепер, кажуть, вимушені патрулювати пішки, бо їхній човен нічим спустити на воду. У Державному бюро розслідувань сьогодні ТСН відповіли: напередодні зареєстрували заяву від рибалки і теж розпочали розслідування за фактом перевищення інспектором службових обов'язків.

Новини України: побили і підкинули рибу – у Каневі стався конфлікт між рибалкою і рибоохоронним патрулем

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