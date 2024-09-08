Побили молотком за негативний відгук: на Рівненщині з’ясовують деталі гучного нападу

За словами адвоката потерпілої, жінка тримала ударів після того, як негативно висловилась про стажерку.

На Рівненщині правоохоронці розслідують випадок жорстокого нападу на працівницю фірми, яка в минулому році відмовилась працевлаштувати одну з місцевих мешканок.

Про це в коментарі для ТСН.ua адвокат постраждалої Ігор Демідов.

"Йдеться про працівницю фірми, яка займається реалізацією та експлуатацією будівельної техніки", - каже Ігор Демідов.

За його словами, події розгортались наступним чином: "До власника підприємства звернувся його приятель та попрохав працевлаштувати свою племінницю. Очільник фірми попрохав свою підлеглу навчити стажерку. Стажерка не проявила ніякої зацікавленості, вела себе по великому рахунку пасивно. Працівниця підприємства в спілкуванні з керівником висловила свою думку щодо цієї дівчини та запропонувала стажерці знайти себе в іншій роботі".

Далі, за словами Демідова, стажерка образилась.

"Її родич зателефонував керівнику підприємства та висловив своє незадоволення. Згодом цей чоловік повернувся в Україну (до цього він перебував закордоном), взяв (ймовірного - Ред.) співвиконавця майбутнього нападу та свою племінницю і приїхав на фірму. На підприємстві він попрохав керівника фірми покликати ту працівницю. Коли та прийшла, родич стажерки сказав, що ця дівчина має працювати та звернувся з вимогою до фахівчині вибачитись. Остання відмовилась. На це він відповів: "Це буде моє особисте питання. Бувай здорова". На цьому начебто розійшлись. Керівник фірми закріпив стажерку за іншою працівницею", - каже Демідов.

Далі, за словами Ігоря Демідова, родич стажерки та керівник фірми разом зі своїми родинами перебували закордоном та в одній з розмов родич стажерки запитав у очільника підприємства: "Як ти дивишся на те, що твоя фірма декілька тижнів побуде без тієї спеціалістки?".

"Тоді на це уваги ніхто не звернув, але згодом це пригадалося", - каже адвокат потерпілої.

Та продовжує: "18 грудня 2023 року на вищезазначену працівницю було здійснено напад. В кінці робочого дня один з працівників фірми повідомив керівнику, що на вулиці стоїть її автівка, задні дверцята відчинені, але жінки там немає. Згодом керівнику фірми було надіслано відеозапис нападу на потерпілу. Серед нападників було впізнано особу, яка на сьогоднішній день притягується до кримінальної відповідальності. Ця особа приїздила раніше з родичем стажерки на фірму на розмову з цією жінкою, згодом він чинив опір правоохоронцю, який приніс йому повістку, виклик на допит у справі побитої працівниці підприємства. Родич стажерки в день нападу був закордоном. Є ще один фігурант, який органом досудового розслідування встановлений, але ще не проведено впізнання його по голосу. Ця людина не з’являється для проведення даної слідчої дії".

Ігор Демідов припускає, що перебування закордоном було забезпеченням алібі.

Як били працівницю ймовірно за негативний відгук

"Потерпілу били молотком, який ще не знайшли. Її забрали, побили та потім викинули з автівки на дорозі. Мабуть, подумали, що вона вже мертва. На сьогоднішній день її стан умовно задовільний. Як може почуватися людина, яка зазнала численних ударів молотком по голові і ледь залишилася живою. Тепер вона постійно перебуватиме під наглядом лікарів", - каже Ігор Демідов.

Що кажуть в поліції

Речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька повідомила ТСН.ua, що кримінальне провадження є і активно розслідується.

"Кримінальне провадження розслідується і досить прогресивно. Там є гарні результати. Виконавців було двоє. Повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід одному з фігурантів. Щодо іншого – з ним проводиться робота. Щодо мотивів – слідство розглядає декілька варіантів, але не озвучує їх", - повідомила нам Марія Юстицька.

Також вона не виключила, що у справі під час розслідування з’являться нові кваліфікації.

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