Побитий військовий зі Сміли: "Я хотів розібратись по-нормальному, а мені призначали зустріч в лісі"

Ветеран з Черкащини, Анатолій Гончаренко, якого днями було побито у Смілі місцевими мешканцями, розповів ТСН.ua нові, досі невідомі подробиці цієї гучної історії.

За його словами, у Вадима Долотенка (один з тих, хто бив військового), після того, як на дорозі виник конфлікт з батьками Анатолія, були наміри спілкуватись з Гончаренком у безлюдному місці, а краще – в лісі. Чому саме Вадим Долотенко пропонував такі місця – відповіді на це поки немає.

"Після того, я зняв номер з його автівки та виклав це у Facebook, щоб з’ясувати те, хто ж власник, Долотенко призначив мені зустріч. Призначав виїхати в безлюдні місця, в ліс. Навіть так. Але я відмовився, тому що розумів, що там я буду сам. Я ж хотів розібратись по-нормальному, поспілкуватися. Можливо б, знайшли спільну мову, вибачилися б, випили б кави. Ніхто не йшов з ним битися. Повірте, я бачив смерть. Смерть своїх побратимів. Я не хочу насилля в Смілі, не хочу, щоб наші діти боялися вийти з хати", - емоційно розповідає Анатолій Гончаренко.

До цього ветеран додає, що всю цю ситуацію дуже важко переносять його батьки-пенсіонери, за яких він заступився і після чого почався конфлікт з Долотенком, його батьком та приятелем.

"Моя мама переживає, постійно сльози. У батька теж є проблеми зі здоров’ям, тому він під час керування автомобілем обирає невелику швидкість", - каже Гончаренко.

Про себе особисто ветеран додає, що воював і на Бахмутському напрямку, і на Харківському.

Резюмуючи, ветеран каже наступне: "Мене найбільше вразило те, що люди вийшли на мітинг біля управління поліції, не побоялись. Спричинився розголос ситуації. Зараз я бачу, що правоохоронці, активісти працюють та допомагають. Мабуть, правоохоронці давно так не працювали. Чим завершиться все це – складно сказати. Протягом багатьох років було розчарування через те, що куди не звернешся з будь-якого питання – тебе футболять..."

Речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк в коментарі для ТСН.ua розповіла, що наразі розслідується кримінальне провадження, а усім трьом фігурантам справи суд обрав запобіжні заходи. За рішенням суду Вадим Долотенко відправлений в СІЗО, його батько та третій фігурант отримали цілодобові домашні арешти. Вадим Долотенко в суді прохав теж домашній арешт, але, як відомо, йому було відмовлено.

Скандал у Смілі через побиття військового: що відомо

У місті Сміла Черкаської області місцевий мешканець Вадим Долотенко, якому приписують кримінальне авторитетсво, побив військовослужбовця Анатолія Гончаренка та змусив його просити вибачення за публікацію в соціальних мережах.

У Смілі на Черкащині військовослужбовець Анатолій Гончаренко написав у Facebook про конфліктну ситуацію, коли невідомі особи створили аварійну ситуацію на дорозі та грубо поводилися з його батьками. Коли місцевий мешканець Вадим Долотенко впізнав у дописі себе, то викликав військового на зустріч, де погрожував йому, побив і змусив записати вибачення.

Коли про цю історію узнали активісти, випадок набув резонансу, вище керівництво МВС та Нацполіції відзвітувало, що буде проведено об’єктивне розслідування.

Раніше повідомлялось про те, що поліція спіймала підозрюваного у справі про побиття військовослужбовця.

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