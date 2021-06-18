Побиття дитини з аутизмом у київській школі: вчительку та асистентку планують звільнити

Вчителька відлупцювала дитину з аутизмом на очах у інших школярів.

Соцмережами розлетілося відео, як у одній із столичних шкіл вчителька смикає і б'є першокласника інклюзивного класу.

Хлопчик намагається втекти, але отримує ще більших стусанів. Чому - у матеріалі ТСН.19:30.

Відео розлетілося інтернетом, навмисне чи ні - з видаленим звуком. Втім, навіть так зрозуміло, що відбувається. Шкільна перерва. Учителька підходить до школяра, що лежить на пуфах. Підіймає його, одразу шарпає, б'є по сідницях, а після - і по потилиці. Хлопчик тікає і на ходу розкидає іграшки. За що схоже знову дістає ляпаса, а після ще раз, і ще раз - за те, що іграшки не підіймає.

Депутат, який першим оприлюднив відео у соцмережі, пояснює: це інклюзивний клас у школі в центрі Києва. Хлопчик, якого лупцює вчителька, з аутизмом. А звук на відео вимкнула асистенка, яка побиття знімала на телефон.

Директор школи Валерій Іванович каже: про інцидент сам дізнався з інтернету. Уже з'ясували, що історія трапилася ще взимку. Але відтоді жодних скарг чи звернень ані на учня, ані на учительку - не отримував.

"Звичайно, я осудужую дії вчителя. Це питання для розгляду і проведення значної роботи в колективі і вжиття всіх необхідних заходів. Аби були усунуті всі ті причини, які до цього призвели", - прокоментував директор закладу Валерій Пишний.

Пояснює: у класі навчаються двоє першокласників з особливими потребами. Відтак на кожному занятті присутній асистент. Студентка працювала у школі лише кілька місяців. А от педагогиня, яка била учня - дітей навчає уже майже 40 років. Це її перше і основне місце роботи від 1983 року.

І вчителька, і асистенка, яка знімала відео на телефон, пішли у відпустку. За словами директора, давати коментарі ТСН відмовляються.

Чому здійняла руку на дитину - дії педагога намагаються виправдати її колеги. Натомість - засуджують поведінку асистентки.

Журналісти намагалася поспілкуватися з мамою хлопчика. Телефоном відповіла, що знала про інцидент. Зрештою від коментарів відмовилася.

У поліції кажуть - мама до них не зверталася. Чому дитину виховували стусанами - перевіряти будуть і міські чиновники, і служби зі справ дітей. Директор каже: асистентку і вчительку планують звільняти.

Нагадаємо, у Дніпрі лікарі борються за життя жорстоко побитої трирічної дівчинки. Як почувається малеча.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання