Побиття дівчини в Одесі: до чого тут ТЦК, версія потерпілої і гучна заява поліції

Інцидент трапився з Антоніною Юріївною Токмаковою – про це вона розповіла у своїх соцмережах.

Вся в синцях і саднах — такий вигляд має дівчина після зустрічі з представниками ТЦК. Одеситка стверджує, що її побили військкоми, коли вона почала знімати вручення повістки на телефон, в обласному ТЦК уже відповіли.

Всі деталі скандалу розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Побили дівчину?

Уся в крові з розбитою головою та у синцях — такий вигляд нині має одеситка Антоніна Токмакова, дівчина стверджує, що її побили представники ТЦК. А все через те, що вона почала знімати на камеру те, що відбувається. На відео потрапили і перші удари милицею.

Що розповіла дівчина про побиття?

Дівчина розповіла, що історія почалась з того, що вона з трьома друзями-хлопцями прийшла до поліції написати заяву на таксиста, який перед цим через власну помилку залив їх перцевим балоном в обличчя. В цей момент до райвідділу зайшов військовий, який назвався співробітником ТЦК. Після того, як заяву було написано, поліція відмовилася випускати молодь. А згодом у відділок прийшли ще кілька чоловіків у військовій формі.

Деталі скандалу

Дівчина додала, що спочатку усі реагували на зйомку адекватно, але згодом її звинуватили у хуліганстві й сказали, що тепер на місці чекають ТЦК. Також Антоніна зауважила, що всім хлопцям, як і їй, по 19 років, тобто вони не мобілізаційного віку.

“На наше обурення і на зйомку того, що відбувається, відреагували спочатку мовчки, а після хвилин 20 розглядів, поліція відповіла, що я скоїла дрібне хуліганство, хоча в той момент просто хотіла вийти з відділу, а мені перегороджували шлях рукою. На питання: «Що відбувається?» мені відповіли: «Тепер почекаємо ТЦК.»

Протягом двох годин нас не відпускали з відділу. Приблизно до 11 двох хлопців відпустили (їм по 19 років). Одного з хлопців відмовилися відпускати. Я відмовилась йти та покидати друга. На той момент це було вже без чверті 12-та. І ось тут і з’являється чоловік з милицею з початку історії, заводячи за собою ще двох військових. Вони сказали, що мого друга зараз везуть на Канатну 86 «переночувати» і далі «розбиратимуться». Це дослівно. Зрозуміло, як «розбиратимуться»… З цього моменту я зрозуміла — якщо я скажу, що просто подруга для нього, мене зараз навіть слухати не будуть. Я сказала поліції і тцк, що я дівчина хлопця, якого хотіли відвезти і запитала: «Я можу проїхати з ним на Канатну?» мені впевнено відповідають «Так!»”, — написала Антоніна.

Дівчина розповіла і подробиці самого побиття, а згодом приголомшила заявою, що поліція на крики не відреагувала.

Що кажуть в обласному ТЦК?

На цю історію вже відреагували в обласному військкоматі. В ТЦК акцентують на тому, що події відбувалися у комендантську годину, і обіцяють розібратися, а винних покарати.

“За фактом події, що трапилась днями під час комендантської години з громадянкою в Одесі на вулиці Грецькій, розпочато службову перевірку. У разі виявлення та доведення провини представників ТЦК та СП, вони буду притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства та співпрацює з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин”, — йдеться у повідомленні.

Заява поліції

За справу вже взялися і в поліції і там зовсім інша версія подій. За словами правоохоронців, це таксист викликав патрульних через напад на нього хлопців та дівчини, ба більше, кажуть, остання вже притягалася раніше до кримінальної відповідальності. А ось про факти побиття в соцмережах дівчина розповіла, а до поліції не звернулась.

“Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про неправомірні дії відносно 19-річної жительки Одеси, зокрема про її побиття військовим ТЦК та СП.

В ході перевірки даної інформації було встановлено, що 12 травня ввечері на спецлінію «102» надійшло повідомлення від таксиста про те, що на вулиці Гаванній четверо громадян напали на нього та застосували газовий балончик дратівливої дії. На виклик чоловіка виїхав екіпаж патрульної поліції. Компанію молодих людей, до якої входила дівчина та троє чоловіків, з місця події було запрошено до територіального підрозділу поліції. Водій повідомив, що молодики напали на нього за те, що відмовив їм у поїздці, оскільки вони були з алкоголем та в стані сп’янінні.

У райвідділку дівчина поводилася агресивно, кидалась у бійку до поліцейських, розбила віконне скло на контрольно-пропускному пункті, на вимоги поліцейських припинити протиправні дії не реагувала. Відносно неї були складені декілька протоколів за ст. 173 та 185 КУпАП (дрібне хуліганство та злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського), а також протокол про адмінзатримання.

Крім того, відносно одного чоловіка склали протокол за ч. 3 ст. 178 КУпАП (поява у громадських місцях у п'яному вигляді).

Після складання адміністративних матеріалів та взяття пояснень правопорушників було відпущено.

А наступного дня до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Грецькій вночі дівчину побили працівники ТЦК та СП. За інформацією від органів здоров’я, їй спричинено закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки.

Сама потерпіла із заявою у правоохоронні органи не зверталася, на телефонні дзвінки дізнавача не відповідає і вдома не з’являється.

Наразі в рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

Також встановлено, що наприкінці минулого року слідчими до суду були скеровані матеріали відносно громадянки за її обвинуваченням у крадіжці за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. В березі цього року суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 1 рік”, — повідомили в поліції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРЕДСТАВНИКИ ТЦК ПОБИЛИ ДІВЧИНУ МИЛИЦЕЮ?! Вона записала відео, але всіх шокувала заява поліції!

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