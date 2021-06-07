Побиття пенсіонерки у Костополі: що загрожує нападниці за розбиту банку на голові продавчині

Пані Олена, яка напала на бабусю, саме себе називає жертвою.

Облила сметаною, а потому ще й розбила банку об голову — бізнес-леді побила бабусю, яка продавала свою продукцію на вулиці біля її салону. Нині про це гудять соцмережі, а ще — все місто Костопіль на Рівненщині. Чи не всі стають на захист потерпілої. А от жінка, яка, ніби, напала на неї, має свою версію.

Про це йдеться 7 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Закривавлена 64-річна жінка у сметані та її понищений товар — ці фото облетіли чи не усі рівненські пабліки.

Пані Надія, у якої і опинилася на голові сметана і яку журналісти знайшли на базарі, спочатку говорила скупо, а потім обличчя хусткою закрила і почала тікати.

Врешті повернулася аби розповісти свою версію: "Вилаяла спочатку, а потім ще банкою бахнула по голові. Після того я 2 рази падала на городі, у мені паморочиться голова, мене нудить".

Пані Олена, яка напала на бабусю, саме себе називає жертвою. Почалося все, каже Олена, коли вона з колегою виносила з магазину рекламні щити.

Новини України: у Костополі жінка розбила банку сметани об голову бабусі-продавчині

"Бабця ця постійно скандалить" — кажуть у салоні.

Проте пані Надія певна, що її навмисно женуть з вулиці, бо заважає нібито своєю присутністю роботі фотосалону.

Почався конфлікт з того, що Олена потовкла продавчині цибулю. Спершу пані Надії надавали допомогу перехожі, потому лікарі.

Олена ж стверджує, усі усе перебільшують. Не витримала, каже, бо опонентка прокльонами сипала на її сім’ю і 4-річного сина. А він, кажуть очевидці, від мами не відстає.

"Малий крутив дулі старшій жінці, обзивав", — говорять очевидці. Проте жінка нападниця стверджує, що її дитина про таке навіть не знає.

А поки розслідують провадження стосовно побиття пані Надії, Олена подала на неї позов до суду за приниження честі та гідності. Влада Костополя обіцяє навести лад із стихійною торгівлею. Бо кажуть, що офіційне місце для торгівлі є, але людям на тротуарі чомусь зручніше.

За нанесення легких тілесних ушкоджень Олені тепер загрожує штраф у 850 гривень. Такий же штраф 5 років тому після бійки за пільгове місце в автобусі платила і пані Надія.

Нагадаємо, що у Черкаській області з річки витягли 90-річну бабусю, яка намагалася накласти на себе руки.

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