Побиття, спалені авто, пошкоджена апаратура: щоп’ять днів в Україні відбуваються напади на журналістів

Кількість відкритих справ значно зросла.

Кожні 5 днів в Україні відбуваються напади на журналістів. А погрози у соцмережах чи Інтернеті все частіше переходять у реальні атаки.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 2 листопада 2021 року.

Спільно захищати права медійників та активніше реагувати на такі випадки закликали у Національній Спілці журналістів України. Кажуть, позитивні зрушення, у цьому питанні вже бачать. В кожному регіоні є прокурори, відповідальні за розслідування злочинів проти журналістів. А кількість відкритих справ значно зросла. Втім, певні, правоохоронців мають реагувати і на факти тиску, які передують реальним нападам. І найголовніше - доводити справи до судових вироків. Адже у багатьох резонансних подіях розслідування тривають роками. А окремі зловмисники так і залишаються непокараними.

Лише невідворотність покарання в кожному конкретному випадку нападу на журналістів може злякати нападників. Саме вона зможе зупинити від нових атак та нападів. Бо та атмосфера, в якій працюють журналісти, дуже тривожна і на національному рівні, і на регіональному.

Нагадаємо, що раніше у Рівному з храму силоміць вигнали журналістів, які знімали порушення карантину.

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