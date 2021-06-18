Побиття вчителькою хлопчика з аутизмом: у київській школі прокоментували інцидент

Замдиректора школи сказав, що вчителька, яка ображала дитину, нині перебуває у відпустці.

У Київській школі №58 прокоментували побиття вчителькою хлопчика з аутизмом.

Заступник директора школи №58 Володимир Мельниченко в ексклюзивному коментарі ТСН.ua повідомив, що нині проводиться перевірка, а вчителька перебуває у відпустці.

"Нині можу лише сказати, що Тимчасова слідча комісія, яка складається з представників різних органів та управлінь (освітян, правоохоронців та інших), проводить детальну перевірку і вивчає усі деталі інциденту. Дана вчителька нині у відпустці. І поки триває перевірка, я не уповноважений щось більше коментувати", - зазначив Мельниченко.

Нагадаємо, у Києві вчителька побила хлопчика з аутизмом, бо той її не слухався. Інцидент стався в інклюзивному класі київської школи №58. У цьому класі навчаються дві дитини з інвалідністю.

Відео у соцмережах оприлюднила асистентка вчительки, аби надати розголосу цьому прикрому випадку. На відео потрапили численні штурхання, биття по сідницях та запотиличники.

Зазначається, що дитина, яка постраждала від рук вчительки, має розлади аутистичного спектру.

Є дані, що такі інциденти з побиттям дітей у цьому класі відбувалися систематично.

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