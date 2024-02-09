Побиття жінки та дітей у Космачі через "співпрацю з ТЦК": історія отримала несподіване продовження

У Космачі закінчилася зустріч місцевих із ТЦК. Представники військкомату приїхали до села після скандалу, коли розлючений натовп із битками заблокував дорогу. Хотіли боронити чоловіків від служби – натомість побили жінку з дитиною. Фахівці, які вивчають психологію мас, уже порівнюють космацький бунт з подіями в Нових Санжарах на початку коронавірусної епідемії.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Пасс.

Що сталося в Космачі

В Космачі молоду жінку з дитиною запідозрили у співпраці з військкоматом.

"Хтось почав кричати: вона приїхала, наводчиця – вона приїхала здавати воєнкому. І за це – бийте, саме в цей момент почали машину дуже на різні боки – хотіли перевернути", – каже потерпіла Іванна Грепиняк.

Іванна Грепиняк

24-річна Іванна Грепиняк – із сусіднього села. Того дня з 6-річною дочкою їхала до місцевого відділення пошти. Це їй перекрив дорогу розлючений натовп жінок.

"Я двері замкнула, але привідкрила вікно. Вони почали мене витягати, дитина перелізла ззаду, щоб мене захистити. І бачу, як бита на неї", – каже жінка.

Жительки Космача кажуть, що робили все на емоціях. Мовляв, напередодні в селі кілька днів ходили представники ТЦК – роздавали чоловікам повістки. Місцеві чати зарясніли повідомленнями: нібито військкомат готує облаву. Жінки взяли бити та металеві палиці і пішли на перехрестя.

Це відео односелицям Іванни, які застрибнули до неї в машину, вдалося зняти дивом. Розлючені космачанки товчуть машину, намагаються витягти водійку, шарпають за волосся. Не оминають і дитину. Нині у малої – забої. З нею працюватиме психолог. У матері – струс головного мозку, вона в лікарні.

Втім, у жительок Космача – своя версія подій.

Жінки в Космачі

"Вона почала провокувати, шльондрами жінок обзивати. Жінки, розумієте, були знервовані, і там зав'язалася сутичка", – кажуть жінки.

Що кажуть психологи про бунт

Психологи бунт у Космачі вже порівнюють з подіями в Нових Санжарах чотири роки тому. Там люди закидали камінням автобуси з людьми, які приїхали з охопленого ковідом Китаю. Загальна істерія і страх перед невідомою хворобою тоді були кимось уміло підігріті. І ось тепер в історії з Космачем ворог міг використати ті ж технології, кажуть фахівці.

"Коли людина перебуває в такому сильному емоційному стані, нею легко керувати. Дуже легко збирати натовпи і направляти туди, куди треба тому, хто це організовує. Це підтримує ідею, що ми самі сваримося і у нас внутрішні громадянські конфлікти. Навіщо Заходу допомагати країні?!" – каже Ірина Губеладзе, президентка Асоціації політичних психологів України, завідувачка лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН.

До поліції написали дві заяви

На Гуцульщині Космач – найбільше село. Тутешні майстри зажили світової слави завдяки писанкам. Саме в Космачі легендарного Довбуша вбив зрадник. І саме це село радянські окупанти свого часу називали бандерівською столицею – повстанці чинили неймовірний опір аж до весни 1945 року. В перші дні цієї повномасштабної війни на фронт звідси теж пішли десятки чоловіків, шестеро загинули. Воюють і її рідні, каже потерпіла Іванна.

"Одна заява колективна, понад 100 підписів. Що це відео принижує честь і гідність села. Ще одна заява від жінки, що водійка начебто наїхала їй на ногу", – каже керівник Косівського відділу поліції Павло Федій.

Космач

У ТЦК коментувати події в Космачі відмовилися. Поліція встановлює особи учасниць побиття і перевіряє всі обставини.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Ганьба" у Космачі! Історія з побиттям жінки з дитиною отримала продовження

Нагадаємо, у вівторок, 6 лютого, в селі Космач, що на Франківщині, місцеві мешканці заблокували автомобіль жінки з 6-річною донькою та побили їх, бо вважали, що вона приїхала шпигувати за їхніми чоловіками, щоб "здати" їх військкомату. Тепер поліція з'ясовує обставини інциденту.

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