Побиття жінки у Запоріжжі: після розголосу поліція внесла справу до реєстру, втрутились і в ОДА

Побиття жінки у Запоріжжі: після розголосу поліція внесла справу до реєстру, втрутились і в ОДА

Коли чоловіка відпустили з поліції, він кинувся до лікарні, де медики надавали допомогу скривдженій ним дівчині.

Зламаний ніс, численні забої та струс мозку – у Запоріжжі чоловік накинувся на колишню дівчину просто у крамниці, де вона працює, бо вона наважилася розірвати з ним стосунки. Вона переконує - співмешканець бив її і раніше, якось навіть зламав руку. Кілька разів зверталася в поліцію, проте допомоги не дочекалася.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Погром у магазині одягу неадекватний чоловік влаштував незадовго до закриття. Окрім двох продавчинь, в крамниці вже нікого не було. Одна з дівчат була колишньою нападника. В Марини зламаний ніс та черепно-мозкова травма. Каже, це вже не перше побиття. Саме через постійні побої та зламану руку вона вирішила розірвати стосунки із чоловіком, з яким прожила близько року. Вже після розлучення колишній знову побив її, на вулиці на очах у 5-річної дитини. «Він почав мене бити і говорити що йому все це зійде з рук, у нього є «краї» в поліції, його не посадять, а якщо його посадять, то він через три роки вийде і він мене вб'є - мою сім'ю і мою дитину», - розповідає постраждала Марина Кушнір.

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А потім увірвався до квартири, де раніше мешкала Марина. «Квартиру винаймала. Він її там розгромив, перерізав дитячі речі, розбив дитячі іграшки. Все, що йому траплялося в руки, він розбивав», - додає жінка.

Дівчина тричі зверталася з заявами до поліції. Проте усі прохання про захист лишилися без відповіді. Додому Марину проводжали її колеги, й агресор не міг близько підійти до своєї жертви. Від зустрічі наодинці відмовлялася, а він від цього шаленів. «Нічого, Марино, ми з тобою ще побачимось і ти пошкодуєш про цю зустріч», - погрожує телефоном чоловік.

«Цю людину треба захистити взагалі від суспільства. Як наша поліція нічого не робить? Чи не реагує на такі речі. Він же маніяк», - впевнена поруга Марини.

Батьки дівчини кажуть, після побиття у магазині поліція вкотре затримала нападника, проте вже за годину знову відпустила, і він увірвався до лікарні, де Марині надавали першу допомогу. «Він гроші нам пропонує. «Я люблю її, я хочу з нею помиритися». Та шо це за любов така? До труни? Поки не вб'є, поки не піде?!», -дивується мама постраждалої.

Юристи розтлумачують, правоохоронці ігнорують свої обов’язки, не реагуючи на заяви потерпілої. Вже після першого звернення слідчий одразу мав виписати нападнику обмежувальний припис, який забороняє навіть просто наближатися до жертви. За порушення такого припису "світить" арешт. «Те що відбувається - це вже кримінальна справа. Повинні були вже робити заходи за фактом того, що було насильство раніше. А обмежувальний припис – само собою мав бути, щоб захистити особу», - пояснює адвокат Денис Штабовенко.

Зараз чоловік на волі і спілкуватися з журналістами відмовляється. І щодня продовжує телефонувати рідним постраждалої з погрозами.

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«Я займаюся цим питанням, сьогодні ми будемо зв'язуватися з правоохоронними органами, будемо з'ясовувати причину, чому його відпустили, і подальші їхні дії», - повідомила заступниця голови запорізької ОДА Злата Некрасова.

Правоохоронці від детальних коментарів відмовились. Наразі відомо, що справу нарешті внесли до реєстру. Статтю обіцяють визначати після експертиз, хоча попередньо - це легкі тілесні ушкодження.

Раніше в Запоріжжі намагалися створити спеціальний притулок для постраждалих від домашнього насильства, проте місцеві депутати відмовилися навіть включити це питання до порядку денного.

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