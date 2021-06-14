Побиту вдома 3-річну дівчинку із судомами та паралізованими кінцівками рятують в Дніпрі

Протягом кількох днів мама дитини кілька разів змінювала свідчення

3-річну дівчинку, яку ледь не до смерті побили вдома, нині рятують в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Малу до медзакладу доправили у тяжкому стані, вже із судомами та паралізованими кінцівками. Окрім численних гематом та забоїв, медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозоку та перелом ключиці. В лікарні дитині довелось провести екстрену трепанацію черепу.

Відомо, що швидку додому викликала мати. З батьком дитини вона разом не живе, поліції спочатку розповіла, що той нібито викрав дитину і побив її. Потім цю розповідь сама ж спростувала. Протягом кількох днів кілька разів змінювала свідчення, тож в поліції підозрюють: дівчинку побила саме мати.

«В рамках відкритого кримінального провадження ми допитали маму та біологічного батька дитини, який не проживає разом із дитино. Зараз тривають слідчі дії. Мати 1995 року народження раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, батько – теж», - каже речниця нацполіції Дніпропетровщини Ганна Старчевська.

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