Побив до каліцтва: у Маріуполі одружений залицяльник ледве не до смерті познущався з дівчини

Побив до каліцтва: у Маріуполі одружений залицяльник ледве не до смерті познущався з дівчини

Кривдник нині перебуває під домашнім арештом, а кримінальне провадження відкрили за "легшою" статтею.

У Маріуполі колишній побив свою дівчину до напів смерті. І обіцяє, що вб'є, якщо вона не забере заяву з поліції. Дівчина - скалічена. Попереду - не одна операція.

Про це 30 січня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Вона не хоче показувати обличчя. Зрощена щелепа не дає вільно говорити досі, зламаний ніс - потребує операції.

Торік навесні 17-річна дівчина сказала матері, що познайомилася з хлопцем.

"Вона про нього нічого поганого до певного моменту не говорила. Це вже потім… Нам почали натяки кидати: "А ви не думали про те, що він може бути одружений?", - згадує мати постраждалої Вікторія.

БИВ КУЛАКАМИ, НОГАМИ

Його звати Аміл Гасимов. Виходець з Азербайджану. Старший за неї вдвічі. Ліза врешті дізналася, що він ще й оружений, має дитину - і вирішила порвати. Але наприкінці жовтня пізно ввечері той зателефонував. Попросив вийти на розмову.

"Він попросив: "Добре, дай телефон". Я дала йому телефон, думаю, що тут такого. Він побачив "Інстаграм" і після цього все почалося", - каже дівчина.

Перший удар вона не пам'ятає. Отямилася. В голові - дзвін.

"Потім пам'ятаю - встаю з лавочки, починаю тікати, я впала, потім пам'ятаю, в обличчя ногами", - каже постраждала.

Це все відбувалося в сквері, де вночі жодної людини. А камера спостереження на магазині одягу виявилася бутафорною.

"Я обертаюся і чую – чути, як відкривається ніж", - розповідає Ліза.

Удар ножем мав стати останнім привітом Аміла. Але дівчина інстинктивно прикрилась рукою. Лезо застрягло в ній. Це врятувало їй життя.

"Після цього я не знаю, скільки я пролежала. Я отямилася і пішла додому. Але, як йшла, я не пам'ятаю. Я не могла вже говорити, у мене була зламана щелепа, не було зубів", - згадує вона.

"На голос вона не реагувала. Я взагалі боялася, що дитини більше немає", - каже мати постраждалої.

Потім був місяць реабілітації. Шрами, зрощені переломи і рубець ножового поранення. Пальці досі майже не працюють.

У Маріуполі хлопець побив неповнолітню до напівсмерті й телефонує їй з погрозами

КРИВДНИКА ВІДПУСТИЛИ ПІД ДОМАШНІЙ АРЕШТ

Здавалося б, є і докази, і зізнання. Але його не заарештували. Від моменту нападу, а це майже три місяці, кривдник гуляв на волі, ніби нічого й не сталося.

У поліції змінилися три слідчих. Та найгірше навіть не те, що нападник не покараний. А те, що Гасимов продовжував телефонувати своїй жертві - залякував, обіцяв розправу і насміхався.

"Я тебя буду пи***ть, как лошадь! Отвечаю, которыє хотели меня подставить нах**!", - ідеться на записі розмови.

А тут ще й сплив факт з його минулого. Гасимов вже сидів за вбивство, тож його погрози почали мати зовсім інший вигляд. Тут затремтить і найсміливіший, не те що неповнолітня дівчина, на захист якої правоохоронна система явно не поспішала.

Зміни почалися тільки у січні - якось це співпало з чисельними запитами ТСН. Тижня до поліції усіх рівнів. Суд обирає запобіжний захід, хоча, у такій ситуації - більш ніж дивний.

"Він офіційно одружений, має неповнолітню дитину, працює, тому суд вирішив відпустити його під домашній арешт", - зазначив слідчий слідчого відділу Маріупольського районного управління поліції Андрій Щербаков.

Хоча, з незрозумілих причин, інформація про ножове поранення не потрапила до матеріалів слідства.

"Про удар ножем наразі проводиться також перевірка, оскільки немає повноцінного підтвердження того, що було нанесено удар ножем", - каже слідчий.

Натомість мати постраждалої показує куртку з порізом: "Ось удар від ножа. Видно, що воно все в крові".

Більше того, у поліції сказали ТСН.Тижню, що колото-рінана рана руки - від удару гребінцем.

ТСН.Тиждень зателефонував до домашнього арештанта. Він сказав, що про жоден ніж не знає.

"Я не знаю, це, по-перше, по телефону не говориться. По-друге, розслідування триває, вони все знають".

Зустрічатися - не бажає.

"Та що означає спілкуватися? Я не дуже хочу спілкуватися, це все більше вигадана історія", - каже чоловік.

ПРОВАДЖЕННЯ ВІДКРИЛИ ЗА "ЛЕГШОЮ" СТАТТЕЮ

Та це ще не все. Гасимову інкримінують статтю 122 - умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Максимальний термін - три роки в'язниці. Але на практиці за такою статтею дають умовне, каже адвокат з багаторічним стажем Анатолій Пугач.

"Зламані кістки обличчя кваліфікуються в основному залежно від ступеню - як тяжкі тілесні ушкодження", - говорить адвокат.

А це вже не 122, а 121 стаття - умисне тяжке тілесне ушкодження, від 5 до 8 років.

"Сторона обвинувачення, на мою думку, застосувала неправильну юридичну кваліфікацію", - говорить адвокат, кандидат юридичних наук Анатолій Пугач.

Та слідчі нічого міняти не збираються.

Є ще один нюанс, про який мало відомо пересічній людині. Саме 122 стаття відноситься до так званих злочинів приватного обвинувачення. Тобто, допускається угода - між потрепілим та підозрюваним. І тоді провадження анулюється.

"Дії підозрюваного ми вже бачимо - тобто, він шляхом погроз, залякування потерпілої змушує її відізвати свою заяву", - каже адвокат.

Єдиний вихід довести, що був удар ножем та тяжкі тілесні ушкодження, - це комплексна судово-медична експертиза. Вже після відрядження ТСН.Тижня Ліза та її мати подали клопотання, але в поліції їм відмовили.

Тож, хто кого? Мати каже, друзі Гасимова і гроші пропонували. До того ж - вона у боргах. Коли доглядала за донькою, кинула роботу. Інколи нерви не витримують і хочеться - усе кинути.

"Я хочу спокійно жити, просто спокійно жити. Не хвилюватись за те, що мене чи мою дитину десь приб'ють. От і все", - каже мати дівчини.

Вони бояться виходити з дому. Живуть під акомпанемент мовчання слідства та порад знайомих, мовляв: "Воно вам треба?".

Після почутого і побаченого у цій історії найбільше вразило навіть не те, що правоохоронна система традиційно буксує в темі домашнього насильства навіть після усіх спроб тут щось змінити. А те, що всі оточуючі навіть після удару ножем неповнолітньої 17-річної дівчини продовжують винуватити саму жертву. Бо б'є - значить любить. І саме тому в нас так часто люблять до смерті…