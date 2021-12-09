Побив і викинув у смітник: у Полтавській області чоловік калічив собаку на очах у школярів

Власниклві тварини загрожує позбавлення волі.
У Полтавській області чоловік побив і викинув у смітник собаку. Тварину знайшли зі зв’язаними лапами, із чотирьма рубаними ранами на голові. Вона ледве дихала і температура була нижчою норми - 34 градуси.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Жорстоке знущання відбувалося біля місцевої школи на очах у дітей. За попередньою версією слідства, 56-річний чоловік скалічив собаку начебто за те, що вона задавила свійську птицю. Наразі триває досудове рослідування за статею "жорстоке поводження з тваринами". Власнику загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.
Втім, покарання може бути ще суворішим, каже зоозахисник Олександр Тодорчук: "Співпадає дуже багато обтяжуючих обставин, які, за законом, кажуть про те, що людині може загрожувати термін від 5-7 років позбавлення волі. Тому що ця жорстокість вчинена в присутності дітей, тварина отримала дуже великі ушкодження".
До слова, якщо раніше подібним кривдникам тварин вдавалося уникнути покарання, то зараз же законодавчо інша картина. "Вступив в силу закон 2351. Він фіксує, зокорема, що є каліцтвом, що є шкодою завданою тварині. Є надія, що ця людина понесе відповідальність", - пояснив Тодорчук.
Тим часом песик зараз перебуває ще в тяжкому стані. У нього вже з’явився новий власник - це поліцейський Олександр. Саме він приїхав на порятунок собачки. Чотирилапий вже отримав нове ім’я - Лакі. Тобто - щасливчик.
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