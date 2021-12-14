Побив вікна та відлупцював матір і доньку: на Хмельниччині чоловік напав на жінок через корови

Побив вікна та відлупцював матір і доньку: на Хмельниччині чоловік напав на жінок через корови

Підозрюваний у вчиненому зізнався.

У селищі Стара Синява Хмельницької області чоловік побив матір та її дочку, бо йому не сподобалось, де паслись корови потерпілих.

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Про це йдеться у вироку Старосинявського районного суду Хмельницької області, повідомляє ТСН.ua.

Потерпіла у судовому засіданні розповіла, що до неї на обійстя 25 липня прийшов чоловік. Він вибив вікно в дверях та накинувся на неї. Чоловік жорстоко бив жінку в голову. Дочка потерпілої розповіла, що вона була на городі, де почула крики. Коли вона прибігла, то побачила чоловіка, який із кулаками накинувся на неї. Потерпіла намагалась заховатись у хліві, проте нападник її наздогнав та побив.

Підозрюваний у нападі зізнався. Він розповів, що прийшов до помешкання потерпілих, щоб зробити їм зауваження через випасання корів.

Вину чоловіка також довели проведені медичні експертизи. Суд покарав нападника до 120 годин громадських робіт. Потерпілі не висували позову про відшкодування моральної та матеріально компенсацій.

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