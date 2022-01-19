Побився з охоронцем через булку за 6,5 грн: у Львівській області на 4 роки посадили чоловіка

Побився з охоронцем через булку за 6,5 грн: у Львівській області на 4 роки посадили чоловіка

Чоловік вкрав продуктів на 1500 грн.

У м. Червоноград Львівської області до 4 років позбавлення волі засудили чоловіка, який протягом трьох місяців крав із супермаркетів продукти харчування. Під час останньої крадіжки він побився з охоронцем супермаркету через булку за 6,5 грн.

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Про це йдеться у вироку Червоноградського міського суду Львівської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік від травня до липня 2021 року крав із супермаркетів продукти харчування: ковбасу, сир, шоколад, хамон та шоколадну пасту. Загалом, за даними матеріалів суду, чоловік вкрав із супермаркетів товару на майже 1500 грн.

15 липня в приміщенні одного зі супермаркетів чоловік поцупив булку за 6,5 грн. Це помітив охоронець та вимагав від підозрюваного повернути товар. Через це між чоловіками сталась бійка.

Під час засідання суду підозрюваний визнав провину в крадіжках продуктів харчування, проте заявив, що за булку він планував заплатити, але це охоронець супермаркету нібито його побив, а після цього сказав, що він може не оплачувати товар.

Проте охоронець супермаркету на суді пояснив, що він намагався переконати підозрюваного повернути булку, через що той його вдарив. Це підтвердила і працівниця магазину.

Під час судового процесу з'ясувалось, що підозрюваний уже раніше був засуджений за аналогічні злочини.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186 КК України. Його засудили до 4 років позбавлення волі. Також підозрюваний повинен заплатити одному із супермаркетів 1312 грн за вкрадені продукти.

Нагадаємо:

У селищі Маневичі Волинської області до 4 років та 3 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який у магазині вкрав пляшку горілки.

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