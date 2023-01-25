Поблизу білоруського кордону з’явився "спецпідрозділ бойових бобрів": тваринки ненавмисне укріпили захист України

На Рівненщині природа дуже сприяє українським військовим, які на цьому відтинку тримають кордон.

Бойові бобри завелися на кордоні з Білоруссю, тварини підсилюють обороноздатність Рівненщини, йдеться в ТСН.

Мисливствознавці розповідають: бобри гризуть стовбури дерев і валять їх, перекриваючи шляхи, та риють глибокі канали в найнесподіваніших місцях. Так тваринки роблять комфортним своє життя, а заодно сприяють обороні кордону.

Якщо ж ворог надумає сунути, то окрім миттєвої вогневої зустрічі від наших військових і мінних полів, їх ще й очікуватимуть сюрпризи від гризунів, кажуть у військовій адміністрації. Природа в обороні України сприяє не лише у цьому, погода дозволила замінувати ще більше територій вздовж білоруського кордону.

Також піднявся рівень води і шляхи фактично непрохідні, затоплені канави, ліси, поля.

Водночас гризуни партизанять здебільшого уночі, розповідають мисливствознавці, їх вже прозвали “спецпідрозділом бойових бобрів”. “Вони копають рови глибиною по пояс, для того, щоб могли собі рухатись по території. Водночас вони надають допомогу нам, ворогам це буде приносити неприємності”, - каже мисливствознавець Руслан.

Нагадаємо, що на Рівненщині відкрили перший в Україні Центр спінальної травми, де допомагають травмованим знову опанувати своє тіло і здобути найнеобхідніші навички. Закордонним практикам на місці вчать медики, зокрема, з Англії, Канади, Італії, Швеції, Австралії. У Центрі не приховують, іноземні лікарі переймеють досвід і у них, адже з травмами війни у цих країнах мало знайомі.

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