Поблизу Соледара сільську хату перетворили на медпункт, куди доправляюють лише в сутінках: бійці тут згадують бої

З деяких позицій під Соледаром бійців можуть провести евакуацію лише в нічний час, по групах прицільно працює ворог, але для кожного пораненого медики намагаються зробити диво.

В одній з старих непримітних хат на Донеччині облаштований медпункт, щоб доправити сюди поранених медикам доводиться їхати в сутінках, йдеться в ТСН.

Тут працює Богдан та Володя кажуть, найчастіше ночі в них безсонні, от напередодні вночі було 29 пацієнтів. В очікуванні цієї ночі під одягом гріють фізрозчин, такі ж пляшечки гріються і на батареях.

Тут група з шести людей - серед яких лікар, ветеринар, водії і навіть одна жінка - медсестра Мар’яна. На неї вдома чекає 4-річний син. Каже, що їй незрозуміло, що важче - щодня бачити важкі поранення, чи не бачити сина.

Перших двох поранених привозять ближче до десятої вечора, з осколковими пораненням, одне з них видно через подерту форму. Івана з Тернопільщини осколок поранив під час його першого бою. “Бій тривав від 10 години і до 5 вечора, 30 рожків вистріляв, гранати”, - розповідає боєць.

Після цих поранених за дві години до хати-шпиталю вдається евакуювати ще двох захисників. Павло з 10 бригади розповідає, що ворожі дрони над їхніми полями літають роями. “Дронів тих вони дохреніща мають. Вчорашнє (поранення-ред) добавляли тільки, просто я сидів на “Ібупрофені”, бо треба було людей виводити скільки міг”, - каже Павло.

Він тягав поранених важчих за себе і пригадує, що в цій хаті вже не вперше. “Два місяця тому я тут був, три осколки в голову”, - каже боєць.

Солдат-санітар Микола своє поранення теж спочатку не помітив, був занадто зайнятий пораненими після бою - перемотував, джгутував. Каже, не спав вже три доби, тримається на каві.

Основна медична допомога тут за лікарем-хірургом Андрієм. “Привозять одночасно 10, далі ще 10 і так хвилям. Найприкріше для нас, якщо є поранення руки, ноги, п’ятки і людина стікає кров’ю, бо не накладений джгут. Таке траплялось нерідко”, - розповідає Андрій.

Нарікають лікарі і на те, що зв’язку з позиціями у них немає - ніколи не знають, скільки поранених їм привезуть. “Чітко і прицільно б’ють по пунктах евакуації, якщо не кожну зміну, то кожну другу зміну до нас потрапляють поранені, які евакуйовували поранених і по них працювали вороги. Вони чекають на цей час і тоді б’ють”, - розповідає медик.

Андрій втомився за дві доби чергування, та й за ці 13 місяців. Він зустрів повномасштабне вторгнення за кордоном - у німецькому Бремені. Міг би й не повертатися, але повернувся і служить в 10 гірсько-піхотній бригаді. “Не було моменту, коли б я жалкував, рішення було правильне”, - переконує він.

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