Поблизу станції "Академік Вернадський" народилися перші тюленята: зворушливі світлини Кралі і Пеноли

В районі української станції, на Аргентинських островах, почався сезон розмноження тюленів Ведделла.

Полярники зі станції Академік Вернадський поділилися зворушливими кадрами новонароджених тюленят.

Про це 5 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.14.00.

На світ їх народилося трійко - 2 самки та самець. Хлопчик, на жаль, не вижив. А от дівчата мають дуже хороше здоров'я і швидко набирають вагу, завдяки молоку матері. Обидві вже важать по 25 кілограмів.

Новини світу: полярники із станції "Академік Вернадський" поділилися кадрами новонароджених тюленят

Тюленяткам встигли навіть дати імена. Першу дівчинку полярники усі разом назвали Пенолою на честь протоки, поблизу якої вона з'явилася на світ, іншу назвав дизеліст Олександр Книжатко - Кралею, бо саме він першим знайшов її, та ще й напередодні свого дня народження.

Дослідники кажуть - мама тюленят вигодовуватиме їх іще близько місяця, аж доки вони не наберуть по 90 кілограмів. Такий запас дозволить їм пережити період голоду під час переходу до самостійного харчування.

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