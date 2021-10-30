Побої замість лікування: пацієнт київської лікарні стверджує, що на нього напали медики через прохання зберігати тишу

Побої замість лікування: пацієнт київської лікарні стверджує, що на нього напали медики через прохання зберігати тишу

За фактом завдання легких тілесних ушкоджень поліція відкрила провадження.

Замість лікування - отримав побої: 53-річний Максим Бондаренко стверджує, що на нього напали і побили безпосередньо в ординаторській, коли він прийшов до лікарів попросити у них тиші. Це трапилося поза минулої ночі у столичній лікарні №12. Поліція вже відкрила провадження, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 29 жовтня.

Перебитий ніс, садно під оком, синець за вухом і багато крові. У такому стані Максима Бондаренка застала його дружина в лікарняному коридорі орієнтовно о пів на другу ночі.

Це був шостий день шпиталізації Максима з двосторонньою пневмонією. З трьох хворих у палаті - ніхто заснути не міг. За словами пацієнтів лікарі щось святкували.

Максим Бондаренко каже, що навіть когось схопив за ногу, щоб уникнути ударів. Хто саме бив, хворий не бачив. Нібито схопили збоку.

Але про неймовірний шум в ординаторській кажуть усі, хто тієї ночі перебував у палаті. Гамір через стінку порівнюють із ситуацією на будівництві

Дружина побитого разом із поліцією змогла піднятися до відділення, але каже, в ординаторській застали лише одного лікаря

За фактом завдання легких тілесних ушкоджень поліція відкрила провадження.

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Адміністрація лікарні через заяву дружини побитого - теж створила комісію. Про результати службового розслідування, кажуть, говорити зарано. Але лікарську алкогольну вечірку на робочому місці категорично заперечують. Пояснити походження синців та саден - у закритому для сторонніх відділені - поки що теж не змогли.

Ніхто з чергових уночі лікарів не відсторонений. Тим часом хворого Максима Бондаренка перевели до іншого відділення, завідувач попереднього вибачився перед пацієнтом.

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Новини України: медики напали на 53-річного пацієнта через прохання зберігати тишу у відділенні

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