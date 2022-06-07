Побоюючись Майдану на Червоній площі, Кремль відправляє неугодних на "війну з НАТО" — Фейгін

Марк Фейгін розповів, чи Росія може реально воювати з НАТО.

Російський правозахисник та журналіст Марк Фейгін прокоментував погрози путінського режиму на адресу НАТО та ймовірність війни Росії з Альянсом.

Про це він повідомив у інтерв'ю ТСН.ua.

Фейгін наголосив, що росіяни навіть в Україні не готові воювати.

"Це ж реально вмирати, це ж не комп'ютерною мишкою водити у грі в якомусь метавсесвіті", — каже адвокат.

За його словами, абсолютна та переважна більшість росіян не готові йти на війну з Україною добровольцями. Але зараз у РФ навіть колектори змушують боржників підписувати контракти з російською армією.

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"Є, безумовно, частина або напівкримінальна, або під кредитами, під боргами, навіть серед резервістів, яких змушують йти і вибирати цей спосіб для того, щоб закрити борги.

Навіть кажуть, що на півдні Росії колектори цим займаються: "У тебе ж судові борги? Ти ж можеш піти, зарплата 200 штук (тисяч — ред.) — три місяці і ти все покрив". І потім ми бачимо за складом, який на полі бою з'являється, це люди середнього віку, вище середнього віку. До речі, вони зняли обмеження за віком", — зазначає Фейгін.

Правозахисник вважає, що російському військовому командуванню "потрібне просто м'ясо: м'ясо проти заліза, хто переможе". Водночас, Кремль вирішує й іншу, небезпечну для себе проблему – ліквідацію потенційних противників режиму.

"Це дуже по-російськи — ну, покладемо ще одну тисячу-другу-третю! Це якась акумулятивна маса, яка небезпечна у разі якогось збудження всередині країни — ці ж першими попруть на Кремль. Ну, а тут — їх покладемо, прикопаємо і все. Скільки там ще — 10, 10, 30 тисяч покласти, тому це ціла така соціальна доктрина — зневоднювати чоловічу лінію для того, щоб не залишилося жодних дуже специфічних, харизматичних типів, щоб вони не заважали в разі чого. Бо якщо вже вони так поводяться в Україні, то можемо уявити, що вони творитимуть у Росії", — розмірковує адвокат.

Фейгін упевнений, що заяви про війну Росії з НАТО – це просто пропагандистська риторика.

"Тому насправді яка війна з НАТО? Вони Україну не можуть перемогти! Вони ж говорили, що Київ захоплять за 72 години. НАТО становить 1 мільйон 900 тисяч особового складу. З ким воювати, як воювати збираються? Я не дуже розумію. Це не більше, ніж пропагандистська риторика Все, що вони припускають для себе, це термоядерну війну І те, якою вони лише похваляються. Пустиш ракету — отримаєш 100. Ну так, ви можете пустити ракету мегатонну на Вашингтон, Нью-Йорк, Париж, А у відповідь Росія просто перестане існувати разом з усім 140-мільйонним населенням", — підсумував він.

Раніше Марк Фейгін повідомив, що Путін вимагатиме зняття санкцій в обмін на полонених з "Азовсталі".

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