Побратими думали, що загинув: військовий Ігор після тяжкого поранення заново вчиться дихати і ковтати

33-річний військовий з Львівщині Ігор Харкевич заново вчився дихати, ковтати і рухатися. Він став кулеметником з перших днів повномасштабного вторгнення. Влітку зазнав тяжкої черепно-мозкової травми. Мало хто вірив, що він виживе, але за пів року щоденного лікування чоловік показує неймовірні результати.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Через поранення Ігор ще пів року тому не міг навіть дихати та ковтати. Усі ці місяці порятунку від сина не відходить мама. Розповідає, була на заробітках у Польщі, коли дізналася про поранення сина, одразу помчала до нього.

"То було дуже страшно. Він був такий запухлий. Очей не було видно взагалі, пов’язка на всю голову", - каже Валентина Березюк.

Ігор Харкевич з мамою

До повномасштабної війни Ігор займався виробництвом меблів, пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Важкі травми отримав на Донеччині, коли був на позиціях. Те, що він вижив – лікарі називають дивом. Бо спершу побратими думали, що воїн загинув, розповідає мати.

Кілька тижнів чоловік був у комі і медики не давали жодних прогнозів. Спершу його рятували у Дніпрі та Вінниці. Та ось уже чотири місяці Ігор лікується у Луцьку. Такий складний випадок – для реабілітологів став справжнім викликом.

"Дивлячись, як людина почала відновлюватися у нас на очах, як вона почала відроджуватися до життя, звичайно, це нас надихало", - каже завідувачка відділення реабілітації Волинського обласного госпіталю для ветеранів війни Антоніна Криштальська.

Ігор Харкевич з мамою

І разом їм вдалося досягти неабиякого прогресу. Якщо раніше Ігор майже не реагував на слова мами, нині вже намагається говорити.

З Ігорем в госпіталі щодня працює ціла команда медиків. На заняттях чоловік намагається старанно виконувати усі вправи.

Мати чоловіка каже, що її син добряк і тепер за нього моляться усі знайомі. А ще одужувати Ігорю допомагає музика. Раніше він співав у церковному хорі, а зараз робить це у лікарняній палаті, разом із реабілітологом Мариною.

Попереду у Ігоря тривале лікування. Вдома на нього чекає велика родина – п’ятеро братів і сестер.

Ігор Харкевич

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Заново вчився дихати, ковтати і рухатися! Історія кулеметника, в порятунок якого ніхто не вірив

Нагадаємо, у Харкові через обстріл РФ вигоріла ціла вулиця, очевидці розповіли про страшну ніч.

Читайте також: