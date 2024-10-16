Побратими гинули дорогою на позицію: військовий провів на нулі майже два місяці, бо не могли замінити

56 днів на нулі провів боєць 65-ї Окремої механізованої бригади на позивний “Макгрегор”. На позиції, яку оточували окупанти, але так і не змогли взяти. Через щільність обстрілів і великі дистанції побратими, які мали б поміняти воїна, не доходили через поранення.

Тож боєць вів війну з напарником удвох проти зграї російських штурмовиків. Про життя у полях — репортаж кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка з Запоріжжя.

Спалені посадки і кинуті земельни наділи, систематичні обстріли — це поля Запоріжжя, де наші військові тримають оборону. Війна артилерії і війна дронів, полювання за кожною живою мішенню.

Міни, скиди з дронів, снаряди. Усе це летить на дороги та посадки, якими наші бійці намагаються дістатись позицій.

Військовий 65 ОМБР на позивний “Макгрегор” / Скриншот із сюжету ТСН

“На мою думку, найтяжче зайти і вийти. Як я нових вів, то лупили міномети, і КАБи, і скиди. На мою думку, тяжко зайти і тяжко вийти”, — розповідає військовослужбовець 65 ОМБР на позивний “Макгрегор”.

Це Антон, йому 35. Пройшов АТО і нині тут, на передовій. Цей чоловік тримав позицію з напарником 56 днів.

Через щільні обстріли його не могли замінити, бо побратими гинули дорогою на позицію. Чоловік провів на нулі майже два місяці, захищаючи свої квадратні метри посту навіть в оточенні. Рятували дронщики.

Продукти, воду і боєприпаси кидали з дронів — інакше вижити не можливо.

“Я підпускав їх до себе 10-15 метрів, а тоді автоматом хер*чив”, — розповідає військовий.

Евакуювати у разі поранення удень взагалі без шансів з таких дальніх позицій. Аби врятувати життя бійця хлопці з евакуаційних груп вдаються до хитрощів і ризику.

Військовий 65 ОМБР на позивний “Шерхан” / Скриншот із сюжету ТСН

Роману 27. Працював у Чехії. Почалась війна — повернувся. Тепер у полях разом з побратимами стримує навалу на Запорізькому напрямку.

“Це російський АК-12, 2023-го року випуску. Якщо не помиляюсь, то був зроблений осінню”, — розповідає Роман.

Він показує трофей, який здобув під час штурмів в Роботине. Таких штурмів як там, раніше не доводилось бачити.

“Важче в штурмах фізично рухатись. В обороні завжди легко. Ти прийшов, окопався, якщо маєш базову підготовку. Набагато тяжче йти на ворога, бо кожен крок може бути останнім. Ти рухаєшся, відкриваєшся для ворога і він теж відкривається. У кого підготовка буде краще, той і виграє в ближньому бою”, — каже військовий.

Від механізованих штурмів на Запоріжжі ворог відмовився. Задіює піхоту,і на мотоциклах, і сотні дронів.

“По різному — по двоє, по троє, деколи по семеро. Але, слава Богу, справляємось, даємо відпір. Пробували два мотоцикліста проїхати, але не доїхали”, — розповідає військовий на позивний “Шерхан”.

За останні два тижні, кажуть військові, число штурмів зросло. Окупанти намагаються до зими якомога більше загарбати території, але їм цього не вдається. Тому казяться, і кидають, і кидають на мінні поля своїх смертників. ''''''''''

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УДВОХ ПРОТИ ЗГРАЇ окупантів! Історія із Запорізького напрямку ШОКУЄ

Читайте також: