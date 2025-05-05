"Побєдобєсіє" у Вашингтоні: росіяни влаштували хід з прапорами Сталіна

Російська акція у США / © ТСН

Реклама

Близько сотні росіян провели пропагандистську акцію «безсмертний полк» у столиці Сполучених Штатів. Ще у доковідні часи подібні заходи збирали там незначну кількість учасників, але 80 річницю визволення Європи від фашизму рашисти вирішили відсвяткувати на широку ногу — із тоталітарною символікою і піснями.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН у Сполучених штатах Ольги Кошеленко.

Радянські прапори із портретами Сталіна, георгіївські стрічки, гвоздики і хрестовини під портрети дідів поблизу Білого дому роздають централізовано. До 80-річчя капітуляції фашистської Німеччини у Другій світовій посольства Росії в усьому світі отримали з Москви рознарядку — святкувати із розмахом. Хоча до цього 3 роки повномасштабної війни принаймні у столиці США агенти рашизму були у підпіллі.

Реклама

Невелика україно-американська група прийшла привернути увагу до насправді актуальних питань: «Росія вбиває. Росія вбиває. Росія вбиває. Військові злочинці. Військові злочинці».

Одинокий ліберальний росіянин спробував пояснити співвітчизникам, у чому вони не праві: «Нацистська Німеччина була агресором. І зараз путінська Росія агресор».

Росіяни спочатку роблять вигляд, що український протест їх веселить, закликають розмовляти «на мові» і приєднуватися до них. Але жінка у кокошніку таки побігла скаржитися на знімальну групу ТСН. Офіцер поліції пояснив їй, що журналісти мають право виконувати свою роботу. Звичайно, жодних журналістів із посвідченнями серед росіян не виявилося. Але поліцейські таки просять учасників українського протесту відійти на безпечну відстань. Росіяни шикуються у колону і «побєдобєсіє» починається.

Російська хода у США / © ТСН

Учасникам побєдобєсія не просто дозволили їхнє зібрання у Вашингтоні, а ще й перекрили низку вулиць для того, щоб вони могли безперешкодно дістатися від площі Лафайет до меморіалу Другої світової. Український протест супроводжує марш «побєдобєсія» зі своїми гаслами.

Діставшись пункту призначення, росіяни трохи поспівали і потанцювали, але насолодитися своєю прогулянкою повною мірою не змогли через гучномовці з українського боку.

«Не знати, чи росіяни і не планували промов, чи не змогли їх влаштувати через звукові перешкоди. Постановили завершити своє збіговисько колінопреклонством перед американським меморіалом», — каже Ольга Кошеленко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО НОВИНИ РАНОК 5 ТРАВНЯ - ПОНЕДІЛОК