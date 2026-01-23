Побиття військового у Кременці: «місцеві царі» на квадроциклі напали на бійця та пропонували $7000 за мовчання

Побиття воїна у Кременці / © ТСН

На Тернопільщині розгорівся гучний скандал через побиття військовослужбовця, який захищає Україну від 2015 року. Коли боєць повертався з відпустки у частину, у його авто врізався квадроцикл. Замість вибачень двоє чоловіків влаштували воїну криваву розправу. Тепер місцеві бояться говорити про нападників, а потерпілому пропонують тисячі доларів, аби він забрав заяву.

Подробиці історії — у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Удар за ударом: відеодоказ жорстокості

Ці кадри стали головним доказом у кримінальному провадженні. На відео чоловіка у військовому бушлаті б’ють двоє молодиків, ігноруючи спроби перехожих їх зупинити. Відео зняла дівчина з вікна кафе, побоюючись, що нападники завдяки зв’язкам уникнуть покарання.

Софія, очевидиця: «Цим людям багато що сходить з рук. Багато хто з родичів казав мені: не знімай, не втручайся, тобі може загрожувати небезпека».

«Підбіг і почав бити в голову»: версія військового

Микола, військовослужбовець, того вечора їхав через Кременець. Він об’їжджав автівку на «аварійці», коли почув удар — у його машину влетів квадроцикл.

Микола, потерпілий: «Підбіг чоловік і почав наносити удари в голову. Я відхилився і завалив його на землю. Потім приєднався і сам водій квадроцикла».

Військового вони били двічі — перехожі їх відтягли, але вони повернулися і продовжили. Ці слова підтверджують і очевидці.

Поліція та загадковий підполковник ТЦК

За словами Миколи, нападники поводилися зухвало і мали явні ознаки сп’яніння, проте поліція їх не освідувала. Ба більше, пошкоджений квадроцикл правоохоронці віддали власнику замість того, щоб відправити на штрафмайданчик.

Далі ситуація стала ще дивнішою. До побитого бійця підійшов чоловік, який представився підполковником ТЦК, і почав вимагати пояснень, чому військовий взагалі перебуває у Кременці. А згодом почалися «торги».

Микола, потерпілий: «Спочатку пропонували 3 тисячі доларів, потім 5 тисяч. Коли свідки роз’їхалися і свідків не було, знову з’явився пан підполковник і наполегливо запропонував погодитися на умови тієї сторони та взяти 7 тисяч доларів».

Хто ці нападники?

У Кременці підозрюваних знають, але відкрито свідчити бояться. Місцеві називають їх «забудовниками» та «царями місцевого розливу».

Один із нападників, за словами людей, — зять впливової в місті людини, колишнього депутата та власника бізнесу.

ТСН намагалась поспілкуватись із підозрюваними, проте вони не відповіли.

Офіційна позиція

В поліції повідомили, що справу перекваліфікували на «хуліганство, вчинене групою осіб».

Віталій Грищук, слідчий Кременецького райвідділу поліції: «Пояснення підозрюваних я розголошувати не можу — це таємниця слідства».

Наразі суд обрав нападникам запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Їм загрожує до 4 років ув’язнення. Також перевіряється правомірність дій поліцейських на місці ДТП та мета візиту підполковника ТЦК. ТСН звернулась до Військової служби правопорядку.

Микола вже повернувся на службу, але обіцяє довести справу до кінця. Дівчата, що зняли відео, також готові свідчити, аби справедливість нарешті перемогла.

Затримання на хабарі військового ТЦК

На хабарі у три тисячі доларів — СБУ та слідчі поліції затримали заступника керівника Кременецького територіального центру комплектування.

Як виявилося, це саме той співробітник ТЦК, який тиснув на військового Миколу і пропонував йому гроші, щоб той забрав заяву: після того, як його побили місцеві на квадроциклах. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

За даними слідчих, співробітник ТЦК вимагав гроші за оновлення військово-облікових документів і зняття з розшуку 28-річного жителя області. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років тюрми.

