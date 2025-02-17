Почала займатись у 40 рокiв і стала найсильнішою жінкою світу: інтерв'ю з Анною Куркуріною

Анна Куркуріна — українська спортсменка та тренерка, абсолютна чемпіонка світу з пауерліфтингу, володарка понад 15 рекордів та найсильніша жінка світу. Займатися спортом вона почала в 40 років, коли була вчителькою біології, та вже через півтора роки побила світовий рекорд.

В інтерв’ю журналістці TSN.ua Вікторії Гнатюк вона розповіла, як досягти такого успіху.

“Я біолог, я розумію, як працює організм, як працюють м'язи. Це інтелектуальний вид спорту. Я маю розрахувати амплітуду, розрахувати харчування. Це важко, особливо у 40 років, коли ти приходиш. Завдяки тому, що я маю червоний диплом університету, і я вивчала досконало свою будову, це допомогло мені досягти таких успіхів – це по-перше”, – каже Анна Куркуріна.

Анна Куркуріна / Фото: ТСН.ua

Також вона радить усім по-справжньому вірити в те, що хочете зробити – тоді усе вийде.

“Якщо не знаєте, можу порадити метод Сільви – як стати успішною людиною. Принцип заснований на вірі у себе. Я уявляю картинку, яку хочу. І не просто уявляю – лежу плюю в стелю. Я не мала жодної тіні сумнівів і йшла до своєї мети, я хотіла стати чемпіонкою. І не було сумніву, а чи стану я”, – розповіла спортсменка.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КАДРИ, ВІД ЯКИХ ХОЛОНЕ КРОВ! НАЙСИЛЬНІША ЖІНКА СВІТУ РЯТУЄ ТВАРИН ВІД ВІЙНИ В УКРАЇНІ! | КУРКУРІНА

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