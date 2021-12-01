Почалася справжня зима: Київ засипає снігом (атмосферні фото і відео)

У Києві календарна зима розпочалася снігом.

У Києві 1 грудня почав падати сніг. Небо переважно хмарне, температура на позначці +1 градус.

Про опади повідомляють журналісти ТСН.ua.

Опади зафіксували мешканці столиці на Подолі, Виноградарі і у Дніпровському районі. Зокрема, у Подільському районі сніг почав падати після 14:30.

У районі метро "Лівобережна" в Києві також почався справжній снігопад. За кілька хвилин видимість стала майже нульовою. Здійнявся сильний вітер.

На опублікованих світлинах видно, що сніговий покрив вже красиво вкрив землю.

Тим часом синоптики попередили, що в Києві очікуються заморозки до -4°С. Опади у вигляді мокрого снігу 2 грудня прогнозують у більшості західних, північних та Вінницькій областях.

Раніше захурделило в Карпатах. На горі Піп Іван Чорногірський -11 градусів морозу, падає сніг. Вітер південно-західній 10-11 м/с.

Слід зауважити, що у Києві почало сніжити ще вночі.

Читайте також: