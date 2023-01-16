Почали набирати вагу і пережили ракетний удар: київську трійню виписали з пологового (фото)

Мама хлопчиків розповіла, як вони облаштували своє життя в однокімнатній квартирі.

З пологового будинку №5 виписали маму, яка в новорічну ніч народила першу трійню в Києві. Ірина Жайворонок народжувала своїх малюків Матвія, Владислава та Богдана під виття сирен та масованої атаки ворога на місто. Хлопчики з’явились на світ передчасно, мамі робили кесарів розтин.

Сайт ТСН.ua дізнавався, як зараз живе мама та її троє козаків.

З пологового будинку їх виписали 13 січня – на старий Новий рік.

"З хлопчиками все добре. Вони вже почали стабільно набирати вагу. Спочатку вона була невеличкою – 2,460, 2,180, 2,010. А зараз вони вже важать трішечки більше - 2,500, 2,200 та 2,100. Тому нас уже виписують. Оскільки троє козаків, то виписка затягнулась, аби оформити всі документи", - розповідає ТСН. ua Ірина Жайворонок.

Ірина каже, що її мама чекала на них вдома, оскільки погано почувалася. Нагадаємо, сім’я мешкає в однокімнатній квартирі в Києві.

"Мене з хлопчиками зустрічали в пологовому батько дітей, рідна сестра і тітка. Сестра стане хрещеною мамою для хлопчиків, вона їх просто обожнює. Сюрпризів ніяких не чекала, бо на руках троє діток, хоча рідні люди влаштували святковий настрій. Жити будемо з мамою в однокімнатній квартирі", - розповідає нам мама трійні.

Сестра із малечою / Фото: ТСН.ua

Вона каже, що з київської мерії їй за два тижні ніхто не подзвонив. Лише дарували квіти і вітали журналісти, які писали та розповідали про першу трійню в Новому році.

"З мерії Києва мені ніхто не телефонував, з КМДА теж ніхто не турбував. Навіть листівки вітальної не прислали. Я не дуже й розраховувала на підтримку влади, бо в країні війна… Хоча отримати допомогу було б непогано. В моїй ситуацій вона б не завадила, адже коли мої козаки підростуть, то в однокімнатній квартирі нам буде тіснувато. Зараз ми нормально облаштувались вдома - їмо добре, спимо теж добре", - каже Ірина.

Фото: ТСН.ua

Раніше, коли народжувалась трійня, батькам в столиці надавали житло. Чи можливо це зараз під час війни, поки невідомо.

Вже перебуваючи вдома, хлопчики пережили потужний ракетний обстріл Києва. 14 січня в столицю двічі атакували російські ракети.

"Перша тривога була страшною для нас. Ми виходили в підвал будинку, де є укриття і там було страшно. Та й сильно з трьома малюками не набігаєш з 8 поверху на перший. Другу тривогу - перечекали в загальному коридорі", - розповідає нам Ірина.

Нагадаємо, у перший день Нового року в Києві народилася перша в місті трійня. В пологовому будинку № 5 на світ з’явилися одразу три козаки - Матвій, Богдан та Владислав.

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