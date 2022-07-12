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"Почали сумніватись у "святості" Путіна": Жданов розповів, чи буде в Росії загальна мобілізація

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"Почали сумніватись у "святості" Путіна": Жданов розповів, чи буде в Росії загальна мобілізація

Фото: Associated Press

Росіяни не готові до загальної мобілізації.

Суспільство після слів Путіна про те, що "Росія ще не починала воювати" почало цікавитись, а чому ж аж 5 місяців триває так звана "спецоперація". 

Про це у коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов. 

"Путін злиться. Справа у тому, що після його фрази про те, що Росія ще всерйоз не воювала, російське суспільство відреагувало дуже негативно. Вони навіть почали сумніватись у "святості" самого Путіна. Вони його почали звинувачувати і цікавитись, а що вони роблять 5 місяців "спецоперації", чому вона досі ще триває. Тобто ідею щодо загальної мобілізації в РФ не підтримують. І якщо у Кремлі завтра скажуть, що пора допомагати армії воювати з "нацистами", то це спровокує соціальний вибух. І навіть, якщо суспільство розпадеться навпіл, то буде 50% мобілізованих, які будуть категорично проти війни, вони поламають усю потенційну наступальну здатність російської армії", - сказав Олег Жданов. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у четвер, 7 липня, знову вдався до погроз Україні. Диктатор невдоволений заявами України та західних партнерів про те, що РФ потрібно перемогти на полі битви, та погрожує, мовляв, "Росія ще не починала воювати".

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