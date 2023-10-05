“Почалось”: за що Путін в агонії мститься Україні і який сюрприз влаштували ЗСУ Кремлю

Ніч проти 5 жовтня в Україні минула неспокійно, однак ЗСУ Росії теж не дають розслабитись.

Україна відбила чергову масовану атаку дронів — десятки ворожих “Шахедів” атакували південь, більшість збила ППО. З самого ранку росіяни кошмарять і Херсон — там є загиблі. Не забарилися і ЗСУ — відповідь прилетіла на російську Курщину. З’явилися і деталі недавніх рейдів легіону “Свобода Росії”.

Як минула ніч проти 5 жовтня в Україні, за що мстить Путін, який сюрприз влаштували Кремлю та що цікавенького готують Зеленський і Буданов — в ексклюзиві ТСН.ua.

Ворог тероризує південь

В ніч проти 5 жовтня рашисти атакували український південь — Одещину, Миколаївщину та Кіровоградщину. Як повідомляють у Повітряних силах, ворог запустив 29 “Шахедів”, 24 з них вдалося збити. За даними одеських пабліків, над областю приземлили 5 з них.

Летіли ж іранські дрони з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Тероризував ворог і Миколаївщину — одними БПЛА не обійшлося. Під обстріл артилерії потрапила одна з громад області. Інформації про його наслідки поки немає.

На жаль, є і сумні новини. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що над областю вдалося збити 9 “Шахедів”, але один з них таки влучив в інфраструктурний об’єкт.

“Працювала ППО, збито 9 безпілотників. Однак є й влучання в об'єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих і травмованих. Усі відповідні служби задіяні в ліквідації пожежі. За попередніми даними, цивільну інфраструктуру не пошкоджено”, — написав Райкович у Telegram-каналі.

Нова тактика рашистів

Масовані атаки “Шахедами” — нова тактика рашистів, кажуть у Повітряних силах. За словами речника ВПС Юрія Ігната, дрони для московитів обходяться дешевше за ракети, тому й атакувати ними вигідніше.

Варто нагадати, що у серпні 23 року в Міноборони Британії казали, що росіяни почали виготовляти власні прототипи дронів на базі іранських “Шахедів”.

“Чому вони збільшують шахедами? Тому що це легше, швидше, дешевше. Тому вони зосередилися на виробництві саме ударних БПЛА. Ракети швидко не вдасться виготовляти. Тим більше, якщо санкції будуть посилюватися, а головне контроль наших партнерів за їх дотриманням”, — пояснив Ігнат.

Атакували нелюди і Херсон. Як повідомляє місцева ОВА, поцілили по самому центру неподалік однієї з багатоповерхівок. Загинуло двоє людей — чоловік та жінка. Підтвердили це й у прокуратурі.

Росію знеструмило!

Проте не тихо було і в Росії. Місцеві пабліки всю ніч трубили про вибуху в Курській області. Як пише пропагандистська помийка Shot, завітали в Росію також БПЛА, які поцілили по електропідстанціям в Суджі та Глушковці. Через це щонайменше 67 населених пунктів залишились без світла.

Нічого, росіянці, затягніть тугіше пояси — “электричество — это все проделки Запада”.

А потім вже Остапа понесло — жаліються, що летять вже і касетні боєприпаси. Нібито пошкодили якусь хату у Рильську. Додають ось таке відео.

В Курской Народной Республике ночью было весело, праздновали "Киев за три дня c 24.02.2022 г"

г. Рыльск, Курская Народная Республика! pic.twitter.com/RB1FJL1mNG — Зорян Джмелевой IV (@feniksIV) October 5, 2023

Не спить і Білгородщина — звіт про нещодавню спецоперацію на території БНР нарешті опублікували бійці легіону “Свобода Росії”. Публікують відео нічних боїв на території РФ. За їх словами, бійцям вдалося проникнути вглиб області та знешкодити 18 російських військових — п'ятьох назавжди.

4 жовтня кошмарили білгородську ППО і СБУ — знищено російську С-400 “Тріумф” за 1,2 млрд доларів.

А куди поділися удари по Кримському мосту?

Ніяк не змиряться росіяни із немічністю своєї ППО в Криму. Замість того, щоб нарощувати сили, вони пішли по накатаній — нащадки чекістів прийшли до жіночки, яка зняла на камеру знищення штабу ЧФ РФ. “Так, почалося. Взрывы, взрывы в центре города”, — так вона коментувала відзняті кадри.

Жительку севастополя Олену Олександрівну, відому за її українське “почалося”, привели до відділку і змусили вибачатись. І не за те, що вона нібито коригувала обстріл чи “запалила” ППО — ні, просто її відео завірусилось в українських медіа і перетворилось на мем.

Але на цьому росіянам розслаблятися не варто. Зеленський провів тривалу нараду з Будановим, а це означає одне — далі буде гарячіше.

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