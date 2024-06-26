Початок переговорів про вступ до ЄС: що буде далі і які вимоги до України висуває Угорщина

Євросоюз офіційно почав переговори про вступ із Україною та Молдовою. Одразу дві урочисті події - міжурядові конференції пройшли напередодні у Люксембурзі. Обидві країни розраховують приєднатися до ЄС до 2030 року. Однак досяжність цієї мети визначать як реформи в Києві та Кишиневі, так і готовність самого Євросоюзу прийняти нових членів.

Які процеси запускає офіційний старт переговорів - у матеріалі кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко.

Євросоюз може поповнитися як мінімум ще двома державами-членами. Переговори про вступ і з Україною, і з Молдовою формально розпочинаються.

Міжурядова конференція з Україною, що ознаменує їх старт, - перша. Так було і з подачею заявки на вступ до ЄС, що надійшла від Києва до Брюсселя відразу після російського вторгнення. Молдова й Грузія тоді послідували прикладу. Та прогрес відзначають - у двох із трійки кандидатів.

"Україна та Молдова справді дуже амбітні, коли йдеться про реформи. Обидві країни досягли величезного прогресу в галузях верховенства права, боротьби з корупцією та свободи преси", - Анна Люрман, міністр у справах Європи Німеччини.

В українській команді - три з половиною десятки переговірників. Не всі дотичні до процесу - особисто в Люксембурзі. Очільник уряду виголошує промову онлайн.

"Історичний момент для України та Європи. Для нашої нації Європейський Союз означає набагато більше, ніж фізичний простір. Це символізує цінність і надію", - каже Шмигаль.

Виступ Шмигаля

Момент, утім, затьмарює Угорщина, що регулярно гальмує шлях України до ЄС. Ця конференція могла взагалі зірватися. Будапешт, попри позитивну оцінку прогресу України Єврокомісією, вважав його незадовільним, і затягував із затвердженням переговорної рамки, без якого подія не відбулася би. Справа, як завжди, у правах нацменшин. І у день формального старту переговорів угорський урядовець - нагадав про них.

На конференції Ольга Стефанішина публічно підтвердила готовність України виконати всі 11 вимог Угорщини, й лишатися з нею на зв’язку в цьому напрямку. Очікують у Києві - й на зустрічний рух у взаєминах.

Наступний етап, після перевірки відповідності українського законодавства європейському, переговори де-факто. Прицільні й конкретні - в різних галузях. Від економіки до сільського господарства. Надважливий, підкреслюють у ЄС, так званий фундаментальний кластер - це зміни в питаннях правосуддя, демократії, системи держуправління. Прогрес тут - визначить загальні темпи переговорів і можливість перегортати сторінки між їх розділами.

Міжурядова конференція

Україна розраховує відкрити перші переговорні розділи наступного року. А приєднатися до ЄС - до 2030-го. Так само й Молдова. Дві країни в одному пакеті. Й обом на цьому шляху - ще багато разів знадобиться консенсус усіх країн-членів.

Втім, у ЄС наголошують, що до розширення блоку слід готуватися не лише кандидатам, а і самому Євросоюзу. Щоб і у ширшому складі бути ефективним і спроможним на рішення.

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