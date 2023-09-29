Початок переговорів про вступ України до Євросоюзу: пані посол ЄС назвала бажаний час завершення реформ

Упродовж наступного місяця Україна повинна фіналізувати “всі маленькі незавершені справи”.
Рішення про переговори щодо вступу України до ЄС ухвалюватиметься на грудневому саміті європейських лідерів, але завершити усі необхідні реформи бажано упродовж жовтня.
Про це очільниця представництва Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова повідомила в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.
- Наш прем'єр-міністр кілька днів тому заявив, що ми імплементували майже всі рекомендації і що ми готові до переговорів. Як ви вважаєте, як ми впоралися з нашим домашнім завданням щодо реформ? Чи готові ми до хороших новин?
- Не виникає навіть питання, що це і так було дуже вражаюче в часи такої жорстокої війни. І російська агресія, яка почалася після минулорічного лютого вторгненням, і ескалація. Це приголомшує, що Україна продовжує реформи чи то містобудування, чи то ухвалення законів. Уряд повністю працює, офіс президента - працює. Це вражає. І під час нашої двосторонньої зустрічі (у четвер, 28 вересня, - ТСН) президент Зеленський зазначив, що впродовж місяця Україна фіналізує всі маленькі незавершені справи, які є в 7-ми рекомендаціях. Думаю, ми майже досягли цього, але є два-три нюанси, які треба фіналізувати.
- Як ви думаєте, коли ми почнемо ці переговори?
- Рішення ухвалюватиметься на грудневому саміті європейських лідерів. Тоді очікуємо на рішення. До цього будуть рекомендації Європейської комісії, які стануть частиною того, що називається "пакетом розширення". Є щорічний звіт щодо процесу розширення ЄС. І вперше історично цього року документ міститиме оцінку по Україні, Молдові та Грузії. Тож до ухвалення рішення або ж, радше, для того, щоби ухвалити рішення, слід мати основу у вигляді доповіді щодо розширення ЄС.
- Тобто ми маємо завершити всі реформи до грудня?
- До того як комісія фіналізує свій звіт. Тож я знову ж таки наголошу - те, що сказав президент Зеленський, наступний місяць - це правильний час. Упродовж жовтня.
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Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає нереалістичним вступ України до ЄС, оскільки, на його думку, поки триває війна “невідомо, якою є територія країни”. В українському МЗС уже відреагували на таку зухвалу заяву.
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