Початок повномасштабної війни: як росіяни хотіли захопити Київ "за три дні"

Наслідки російського вторгнення на Київщині / © ТСН

«Взяти Київ за три дні» — з такою самовпевненою задачею російські окупанти проривалися до української столиці у 2022-му. Величезні колони техніки йшли з усіх напрямків, опинившись за лічені кілометри від межі міста. Але плани ворога розбилися об неймовірний спротив воїнів та цивільних.

Про ціну свободи, символи незламності та велику відбудову — у спеціальному репортажі Олександра Романюка.

Бородянка: селище, яке ворог стирав з лиця землі

Бородянка на початку вторгнення стала одним із ключових напрямків удару. Коли окупанти зрозуміли, що пройти маршем не вдасться, вони почали методично знищувати селище авіабомбами. Тут загинув щонайменше 171 житель, а понад 60 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Очевидиця подій: «Я живу зараз в цьому будинку. І під час того, коли не було півтора під’їзду, я також проживала тут. Загинула родина… Вона була медсестрою, повернулася додому, бо сказала, що треба дати таблетки бабусям, у яких піднявся тиск».

Саме в Бородянці на стіні зруйнованого будинку вціліла знаменита кухонна шафка із керамічним півником, яка стала символом української стійкості. Фраза «Як ти, шафко? Тримаюся!» облетіла весь світ. Сьогодні на цьому місці — будівельний паркан, але пам’ять про символ збережуть: у селищі планують створити дитячу майстерню з виготовлення «бородянських півників».

Буча: вулиця Яблунська та «парадний» марш окупантів

У Бучі ворожу колону, яка йшла «парадним маршем», спочатку заблокували, а потім розбили вщент. Свідки згадують: від техніки окупантів залишилися лише купи обгорілого металу та розплавлені алюмінієві двигуни.

Віталій, свідок подій: «Я зі свого вікна побачив, що по Вокзальній іде колона. Вони на броні зверху такі парадні всі, красиві… Потім я нарахував 34 знищені одиниці бронетехніки».

Від безсилля росіяни перетворилися на звірів. Вулиця Яблунська стала символом жаху XXI століття: тіла вбитих цивільних із зав’язаними руками лежали просто посеред дороги. Загалом у місті загинула 381 людина, частину з яких ховали у братській могилі біля храму Андрія Первозванного.

Символи життя: бородянський Хатіко та графіті Бенксі

Попри страшні рани, Київщина відновлюється. Бородянка сьогодні — це масштабний будівельний майданчик. Навіть пам’ятник Тарасу Шевченку із простреленою ворогом головою тепер оточують не руїни, а оновлені оселі.

Одним із живих символів повернення життя став пес Рекс, якого прозвали Бородянським Хатіко. Він три тижні чекав господарів під завалами свого під’їзду і тепер охороняє вже відбудовані будинки.

Також у селищі планують звести спеціальний павільйон для збереження графіті всесвітньо відомого художника Бенксі, яке він залишив на стіні зруйнованої котельні.

На Київщині окупант забрав життя майже 1600 осіб. Чимало будівель — досі зруйновані, бо через пережите їх власники поїхали і бояться повертатися.

