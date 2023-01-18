"Почерк Кремля": російська аналітикиня припустила, кому вигідна загибель Монастирського

Російська політична аналітикиня Ольга Курносова вважає, що авіакатастрофа у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС, зокрема міністр відомства Денис Монастирський - невипадковість. Вона бачить у трагедії "почерк Кремля".

Таку версію Курносова висловила в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

"Мені ця аварія нагадала катастрофу, яка відбулася у Росії. На виборах 1996 року балотувався у президенти генерал Лебідь. Це була достатньо помітна фігура у російській політиці, після цього він бун губернатором. Його політична вага залишалася досить серйозним. Він загинув у дуже подібній катастрофі. Його вертоліт нібито зачепився за провода, він впав і розбився. Всі загинули. Після цього деякі говорили про диверсію і що ця аварія була підлаштована. Звичайно, владі це було невигідно і видала за нещасний випадок - помилка пілота. Я розумію, що підготовлену диверсію можна видати за помилку пілота", - зазначила вона.

Також Курносова пригадала аварію під Смоленськом, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський та інше вище керівництво держави. Росія досі дотримується версії помилки пілота. Ця версія звучала після падання гвинтокрила ДСНС.

"Це вигідно - Кремлю. Майже все керівництво МВС гине. Я не вірю, що це може бути випадковість. Впевнена на 90%. Також пригадую авіакатастрофу у Польщі. Росія досі дотримується версії помилки пілота. Тобто, якщо щось таке трапляється, то у Росії - це помилка пілота і погані погодні умови. Зараз залишається багато версії того, що це, звичайно, була диверсія. Спроба видати диверсію за помилку пілота - це почерк Кремля, російський спецслуж", - впевнена аналітикиня.

Падіння гвинтокрила у Броварах

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині поруч із дитячим садком та житловим будинком розбився гвинтокрил. У цей час в садочку перебували діти та співробітники закладу.

За останніми даними від ДСНС, жертвами авіакатастрофи стали 17 осіб. Травмовано 25 осіб, з яких - 11 дітей. Доля одної дитини залишається невідомою.

Також внаслідок падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС. Зокрема, міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Відомо, що голова МВС України та його колеги летіли до Харкова.

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