"Почервоніли" Рівненська та Миколаївська області: суворі обмеження діють вже у восьми регіонах

"Почервоніли" Рівненська та Миколаївська області: суворі обмеження діють вже у восьми регіонах

Лікарні в областях переповнені COVID-інфікованими.

В Україні "почервоніли" ще дві області: від сьогодні режим суворого карантину запроваджують у Рівненській та Миколаївській областях.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 26 жовтня.

Досі у "червоній" зоні офіційно було шість регіонів: Херсонщина, Одещина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Донеччина та Сумщина.

Карантинні обмеження посилюють у Рівненській області, оскільки там деякі лікарні вже заповнені на понад 100%. Відтак довелося розгортати додаткові COVID-відділення. Тепер в регіоні підприємці, зокрема, зможуть працювати, якщо їхні усі працівники будуть повністю вакцинованими. Лише з одним щепленням до роботи не допускатимуть.

Також магазини, супермаркети та ринки мусять дотримуватися карантинних вимог: стежити за дистанцією і масковим режимом. Їх контролюватимуть фахівці Держпродспоживслужби та поліція. Зокрема, копи уже з ночі вирушили на рейди.

Коронавірус в Україні: режим суворого карантину запроваджують у Рівненській області

Високий рівень захворюваності на коронавірус і в Миколаївській області. Напередодні там було зафіксовано понад пів тисячі нових випадків інфікування, а 16 людей недугу подолати не змогли. За словами медиків, всі вони не були вакциновані.

Загалом нині на Миколаївщині кількість тих, хто одужує, вдвічі менша за кількість нових хворих. Тож лікарні в регіоні переповнені. Найкритичніша ситуація склалася у самому Миколаєві. За останніми даними, там вакцинована лише третина городян. Попри те, що в місті розгорнули 20 пунктів вакцинації, черги там почали з'являтися лише після рішення перевести регіон до "червоної" зони.

Коронавірус в Україні: режим суворого карантину запроваджують у Рівненській області

Як повідомлялося, справи щодо підробних "ковід"-сертифікатів відтепер на особистому контролі Офісу генпрокурора. Карати обіцяють і тих, хто ними торгує, і тих, хто купує фальшиві документи.

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Новини України: Миколаївська область опинилась у "червоній" карантинній зоні

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