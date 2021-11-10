"Починається кашель": на Волині люди через місцеве підприємство потерпають від відходів кукурудзи

Через лушпиння побагряніли навіть місцеві тварини.

У селищі Іваничі на Волині мешканці кількох вулиць потерпають від відходів кукурудзи, яку разом з іншими культурами сушать на підприємстві поряд.

І нібито через те, що там погано працюють фільтри, лушпиння кукурудзи розлітається повсюди, йдеться 9 листопада в сюжеті ТСН 19:30.



Місцевий житель Михайло Шумик за день змітає зі свого обійстя три мішки лушпиння. Рожеву пилюку можна побачити всюди: і в траві, і в дворі, і навіть у будинках.

Через лушпиння побагряніли навіть місцеві тварини. Також люди скаржаться, що не можуть вивісити на вулиці випраний одяг.



Рожева пилюка, за словами місцевих жителів, з'явилася через елеватор, що вже три роки сушить кукурудзу та зерно. Сушарки, кажуть, зазвичай вмикають вночі.

Тим часом на підприємстві запевняють, що мають усі належні документи. До того ж, кажуть, усі відходи органічні, тож людям не шкодять. Зараз у повітрі нічого не літає через ремонтні роботи. Чому ж досі лушпиння розліталося навкруги - тут пов’язують і з певним сортом кукурудзи.

"Можливо, був якийсь певний сорт кукурудзи, де було трохи більше тих решток. Може, щось і вилетіло, але всі фільтри, які необхідні, вони є, вони працюють", - вказує директор підприємства Микола Павлюк.



Кукурудзу сушитимуть ще тиждень. Натомість мешканці переживають, що цією пилюкою їм доведеться дихати і наступного року. "Кашель починається після того, як завод працює, воно все летить", - скаржиться місцева жителька Марія Чура.



У селищній раді, аби з’ясувати, чи немає порушень, створили робочу групу. Мешканці ж, зі свого боку, готують звернення до екоінспекції, аби там перевірили, наскільки законно працює підприємство і чи дійсно лушпиння, що залітає у їхні двори, безпечне.

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На Волині мешканці кількох вулиць потерпають від відходів кукурудзи

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