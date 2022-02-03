Починається масова стерилізація: у Дніпрі з’явився перший в Україні пересувний центр для тварин

Починається масова стерилізація: у Дніпрі з’явився перший в Україні пересувний центр для тварин

Ветеринарна операційна на колесах побудована за спецзамовленням.

У Дніпрі з’явився перший в Україні пересувний стерилізаційний центр для чотирилапих.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 лютого.

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Ветеринарна операційна на колесах побудована за спецзамовленням. У місті розпочинають масову стерилізацію хатніх песиків, передусім у приватному секторі. Процедура безкоштовна.

У мерії кажуть: багато власників не мають коштів, транспорту або й розуміння наслідків, тому не стерилізують тварин. Через це собаки безконтрольно розпліднюються і поповнюють зграї на вулицях міста.

Операції проводитимуть за сучасними технологіями, тож чотирилапих повертатимуть власникам одразу після процедури, щеплень та реєстрації. За добу бригада може стерилізувати зо два десятки собак. Працюватиме центр шість днів на тиждень.

“Приїдемо, візьмемо собаку з території двору, тут стерилізуємо, чіпуємо і цю тварину відразу ж віддамо. Ми плануємо, що протягом наступних двох років, максимум трьох, у нас кількість скоротиться на вісімдесят відсотків, причому у природний спосіб, без присипання”, — розповів заступник мера міста Михайло Лисенко.

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