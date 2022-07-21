"Починається переламний момент": експерт пояснив, чому в Пентагоні заявили про вирішальну фазу війни

Заява очільника Пентагону Ллойда Остіна про те, що настала вирішальна фаза війни в Україні означає те, що стартує переламний момент у бойових діях. Війна переходить у позиційну фазу.

Далі українські військові повинні переламати цей момент на свою користь у плані вогневого ураження російських окупантів за рахунок надходження озброєння від Заходу.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Вирішальна фаза в тому, що зараз починається переламний момент. Справа в тому, що ми зупинили наступ збройних сил РФ. На сьогодні вони не можуть наступати з таким же натиском і такими ж темпами, як це було раніше: той же Сєвєродонецьк, той же Лисичанськ. Вони вже другий тиждень топчуться на місці, не можуть відновити наступ на Донеччині по захопленню Бахмута, Слов’янська, Краматорська і таке інше. Вони намагаються, але в них не виходить", – пояснив експерт.

Він додав, що війна переходить у позиційну фазу.

"Далі ми повинні переламати цей момент на нашу користь у плані вогневого ураження противника за рахунок надходження озброєння. Єдине – що ми з вами не можемо оцінити на сьогодні, в якій кількості і як швидко надходить озброєння, згідно з планами нашого Генерального штабу. І бачите, четвертий "Рамштайн" на відміну від третього був дуже прихованим і малоінформативним", – сказав Жданов.

Він зауважив, що наразі дуже важко оцінити, коли буде переламний момент.

"Але я так розумію, якщо наш Генеральний штаб подає заявки і не каже про те, що постачання зривається, значить все йде за планом і накопичення військ, озброєння і сил для армії триває згідно з планом Генерального штабу", – розповів військовий експерт.

Нагадаємо, 20 липня в межах зустрічі у форматі "Рамштайн" Остін заявив, що зараз настала "вирішальна фаза війни" в Україні, тому колективна підтримка країн Заходу є життєво важливою.

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