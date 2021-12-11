Починається з одержимості здоровим меню: все більше українців страждають на орторексію

Починається з одержимості здоровим меню: все більше українців страждають на орторексію

Найчастіше орторексія починається в перфекціоністів, а ще - людей, схильних до тривог та депресій. А також у спортсменів, танцівниць та моделей.

Дедалі частіше психологи та дієтологи говорять про розвиток в українців орторексії. Це один із розладів харчової поведінки, що починається з одержимості, здавалося б, здоровим меню. Хворі на цю недугу думають про їжу по три або навіть п'ять годин на день, відчувають постійну тривогу та депресію та не ходять на вечірки, бо там немає необхідних наїдків.

Про те, де межа між вживанням правильної їжі та харчовим екстремізмом -10 грудня йдеться в сюжеты ТСН.19:30.

Як правило, найчастіше страждають на орторексію люди віком від 16-ти років. У них усі думки - тільки про їжу.

За словами психологині Марії Шевченко, в середньому думки про їжу можуть займати 3-5 годин на день.

Найчастіше орторексія починається в перфекціоністів, а ще - людей, схильних до тривог та депресій. А також у спортсменів, танцівниць та моделей.

Орторексія: де межа між вживанням правильної їжі та харчовим екстремізмом

Підлітки ж потрапляють у тенета блогерів, які пропагують, до прикладу, виключення з раціону глютену.

"Проблема в тому що з глютеном вони виключають усю групу зернових продуктів, а це є шкідливим. Там міститься величезна кількість вітамінів групи В, величезна кількість клітковини", - наголошує дієтологиня Анастасія Горобець.

Фахівці твердять: правильне, а головне збалансоване меню - це запорука міцного здоров'я та хорошого настрою.

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